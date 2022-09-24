Не Kiev, a Kyiv: в Україні хочуть дерусифікувати сайти
В Україні триває активна дерусифікація: змінюють назви вулиць і площ. Черга дійшла й до сайтів.
Деякі компанії пропонують змінити російські назви українських сайтів на транслітерацію державною мовою.
Чому виникла ініціатива?
Багато українських сайтів функціонує на географічних доменах у національній зоні UA.
Але якщо уважно придивитися, то можна помітити, що значна частина таких доменів транслітеровані з російської мови - наприклад, odessa.ua, kiev.ua, rovno.ua.
Одна з причин такої ситуації в тому, що русифіковані домени запускалися першими, і вже пізніше з’явилися правильні українські аналоги - odesa.ua, kyiv.ua, rivne.ua.
Тому ще влітку українська хостинг-компанія запропонувала дерусифікувати сайти, щоб збільшити кількість сайтів у доменних зонах з правильною транслітерацією.
"Такі назви, як kiev.ua, kharkov.ua, odessa.ua, khmelnitskiy.ua, rovno.ua, chernigov.ua, vinnica.ua, zhitomir.ua, nikolaev.ua - вже не в тренді. Сподіваємось, не потрібно пояснювати, чому", - пояснили в іншій компанії, яка також підтримує зміни.
До речі, більшість українських хостинг-компанії пропонують домени сайтів абсолютно безкоштовно.
Яка ситуація зараз?
За даними компанії "Хостмайстер", в Україні дотепер переважають російськомовні транслітерації у назвах сайтів.
Так, статистика за вересень каже, що kiev.ua має 38487 реєстрацій, а kyiv.ua - 1940. Аналогічно з kharkov.ua - 1933, при цьому kharkiv.ua - 659.
У часи війни відмова від російськомовних назв стане правильним громадянським кроком для кожного.
Скріншот: hostmaster.ua
Нагадаємо, що дерусифікація триває й у реальному житті. Так, у серпні було перейменовано понад 100 вулиць столиці. Це третина від усіх тих, що потребують нової назви.
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