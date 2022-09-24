Не Kiev, а Kyiv: в Украине хотят дерусифицировать сайты
В Украине идет активная дерусификация: меняют названия улиц и площадей. Очередь дошла и до сайтов.
Некоторые компании предлагают изменить русские названия украинских сайтов на транслитерацию на государственном языке.
Почему возникла инициатива?
Многие украинские сайты функционируют на географических доменах в национальной зоне UA.
Но если внимательно присмотреться, то можно заметить, что значительная часть таких доменов транслитерирована с русского языка - например odessa.ua, kiev.ua, rovno.ua.
Одна из причин такой ситуации в том, что русифицированные домены запускались первыми, и уже позже появились правильные украинские аналоги - odesa.ua, kyiv.ua, rivne.ua.
Потому еще летом украинская хостинг-компания предложила дерусифицировать сайты, чтобы увеличить количество сайтов в доменных зонах с правильной транслитерацией.
"Такие названия, как kiev.ua, kharkov.ua, odessa.ua, khmelnitskiy.ua, rovno.ua, chernigov.ua, vinnica.ua, zhitomir.ua, nikolaev.ua – уже не в тренде. Надеемся, не нужно объяснять, почему", - объяснили в другой компании, которая также поддерживает изменения.
Кстати, большинство украинских хостинг-компаний предлагают домены сайтов абсолютно бесплатно.
Какая ситуация сейчас?
По данным компании "Хостмастер", в Украине до сих пор преобладают русскоязычные транслитерации в названиях сайтов.
Так, статистика за сентябрь говорит, что kiev.ua имеет 38487 регистраций, а kyiv.ua - 1940. Аналогично с kharkov.ua - 1933, при этом kharkiv.ua - 659.
Во время войны отказ от русскоязычных названий станет правильным гражданским шагом для каждого.
Скриншот: hostmaster.ua
Напомним, что дерусификация продолжается и в реальной жизни. В августе было переименовано более 100 улиц столицы. Это треть от всех нуждающихся в новом названии.
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