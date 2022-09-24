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Не Kiev, а Kyiv: в Украине хотят дерусифицировать сайты

Новина українською →
Украина, Суббота 24 сентября 2022 11:10
Не Kiev, а Kyiv: в Украине хотят дерусифицировать сайты В Украине дерусифицируют домены сайтов (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине идет активная дерусификация: меняют названия улиц и площадей. Очередь дошла и до сайтов.

Некоторые компании предлагают изменить русские названия украинских сайтов на транслитерацию на государственном языке.

Почему возникла инициатива?

Многие украинские сайты функционируют на географических доменах в национальной зоне UA.

Но если внимательно присмотреться, то можно заметить, что значительная часть таких доменов транслитерирована с русского языка - например odessa.ua, kiev.ua, rovno.ua.

Одна из причин такой ситуации в том, что русифицированные домены запускались первыми, и уже позже появились правильные украинские аналоги - odesa.ua, kyiv.ua, rivne.ua.

Потому еще летом украинская хостинг-компания предложила дерусифицировать сайты, чтобы увеличить количество сайтов в доменных зонах с правильной транслитерацией.

Не Kiev, а Kyiv: в Украине хотят дерусифицировать сайты

"Такие названия, как kiev.ua, kharkov.ua, odessa.ua, khmelnitskiy.ua, rovno.ua, chernigov.ua, vinnica.ua, zhitomir.ua, nikolaev.ua – уже не в тренде. Надеемся, не нужно объяснять, почему", - объяснили в другой компании, которая также поддерживает изменения.

Кстати, большинство украинских хостинг-компаний предлагают домены сайтов абсолютно бесплатно.

Какая ситуация сейчас?

По данным компании "Хостмастер", в Украине до сих пор преобладают русскоязычные транслитерации в названиях сайтов.

Так, статистика за сентябрь говорит, что kiev.ua имеет 38487 регистраций, а kyiv.ua - 1940. Аналогично с kharkov.ua - 1933, при этом kharkiv.ua - 659.

Во время войны отказ от русскоязычных названий станет правильным гражданским шагом для каждого.

Не Kiev, а Kyiv: в Украине хотят дерусифицировать сайты

Скриншот: hostmaster.ua

Напомним, что дерусификация продолжается и в реальной жизни. В августе было переименовано более 100 улиц столицы. Это треть от всех нуждающихся в новом названии.

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