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Кибермошенники с помощью вируса завладели недвижимостью в центре Киева: как это удалось

Киев, Четверг 05 ноября 2020 22:42
Кибермошенники с помощью вируса завладели недвижимостью в центре Киева: как это удалось
Кибермошенники завладели недвижимостью в Киева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Мошенники "заразили" компьютер государственного нотариуса

Мошенники завладели недвижимостью в центре Киева при помощи компьютерного вируса. Аферисты использовали вредоносное ПО и получили удаленный доступ к компьютеру государственного нотариуса, после чего переписали на себя апартаменты площадью около 250 квадратных метров.

Злоумышленников уже разоблачили, и теперь им светит до 8 лет тюрьмы. Об этом передали в Департаменте киберполиции НПУ.

Также правоохранители рассказали, как работала такая схема.

Выяснилось, мошенники послали госнотариусу электронное письмо с вирусом. Когда программа была активирована, доступ к компьютеру оказался в руках преступников.

Затем они внесли ложные сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и изменили право собственности на нежилое здание в центре столицы.

Сотрудники киберполиции установили "заказчика" таких услуг, после чего в его доме были проведены обыски с привлечением спецназа.

Правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами причастности к несанкционированному вмешательству в работу компьютера государственного нотариуса.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о новом "лохотроне" и призвали остерегаться посылок с сюрпризом.

Напомним также, что недавно СБУ разоблачила call-центры в Виннице, через которые крали деньги со счетов.

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Новости Украины Жизнь КиевквартирымошенничествокиберпреступностьКиберполиция

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