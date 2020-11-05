Кіберзлочинці за допомогою вірусу заволоділи нерухомістю в центрі Києва: як це вдалося

Кібершахраї заволоділи нерухомістю в Києві (колаж РБК-Україна)

Шахраї "заразили" комп'ютер державного нотаріуса

Шахраї заволоділи нерухомістю в центрі Києва за допомогою комп'ютерного вірусу. Аферисти використовували шкідливе ПЗ і отримали віддалений доступ до комп'ютера державного нотаріуса, після чого переписали на себе апартаменти площею близько 250 квадратних метрів.

Зловмисників вже викрили, і тепер їм світить до 8 років в'язниці. Про це передали в Департаменті кіберполіції НПУ.

Також правоохоронці розповіли, як працювала така схема.

З'ясувалося, шахраї послали держнотаріусу електронний лист із вірусом. Коли програма була активована, доступ до комп'ютера опинився в руках злочинців.

Потім вони внесли неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та змінили право власності на нежитлову будівлю в центрі столиці.

Співробітники кіберполіції встановили "замовника" таких послуг, після чого у його оселі були проведені обшуки із залученням спецназу.

Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку з доказами причетності до несанкціонованого втручання в роботу комп'ютера державного нотаріуса.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що українців попередили про новий "лохотрон" і закликали остерігатися посилок з сюрпризом.

Нагадаємо також, що нещодавно СБУ викрила call-центри у Вінниці, через які крали гроші з рахунків.