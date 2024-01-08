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Які звички руйнують наше психологічне здоров‘я. Це робить кожен

Які звички руйнують наше життя (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Психологічні звички досить часто не дають нам жити на повну та відчувати себе. Вони руйнують нас зсередини і впливають на здоров‘я та рівень життя.

Саме про ці звички, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.

Суперечливість власним почуттям

Заперечення або уникання власних емоцій може призвести до погіршення психічного стану та депресії.

Порада: Дозвольте собі відчувати емоції. Розмовляйте про свої почуття з довіреними людьми або професіоналами.

Ігнорування власних меж та кордонів 

Щоденне перевантаження себе завданнями без відпочинку може вести до вигорання.

Порада: Визначайте свої особисті межі, і дотримуйтеся їх. Вчіться говорити "ні", коли це необхідно для вашого добробуту.

Постійне порівняння себе з іншими

Порівняння може призвести до низької самооцінки.

Порада: Спробуйте фокусуватися на своєму внутрішньому рості, а не на тому, де ви порівнюєте з іншими

Постійна і необґрунтована самокритика

Сувора самокритичність може підривати вашу впевненість в собі та спричиняти тривогу.

Порада: Розпочніть практику позитивного мовлення про себе:

  • почніть зі спостереження за своїми думками. Зверніть увагу на моменти, коли ви критикуєте себе.
  • замість "Я нічого не вмію" скажіть "Я навчаюся і  розвиваюся"
  • створіть список позитивних тверджень про себе, які будуть допомагати вам в моменти сумніву.
  • коли ви помічаєте, що починаєте критикувати себе, фізично скажіть "стоп" або уявіть сигнал, що зупиняє цю думку.
  • регулярно робіть перелік речей, за які ви вдячні собі. Може бути корисним вести щоденник вдячності.

Перевантаження інформацією

Інформаційний шум може призвести до стресу та тривоги.

Порада: Обмежуйте час, проведений у соцмережах, та створюйте інформаційні паузи 

Спеціальне уникання соціальних контактів

Ізоляція може веде до почуття самотності, депресії та тривожності.

Порада: Витрачайте час з близькими, знаходьте групи підтримки або просто спілкуйтеся з іншими людьми.

Обмежена фізична активність 

Неактивний спосіб життя може впливати на ваше настрій та здоров'я.

Порада: Включайте у свій режим дня прогулянки на свіжому повітрі та фізичні вправи.

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