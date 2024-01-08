Які звички руйнують наше психологічне здоров‘я. Це робить кожен

Суперечливість власним почуттям

Заперечення або уникання власних емоцій може призвести до погіршення психічного стану та депресії.

Порада: Дозвольте собі відчувати емоції. Розмовляйте про свої почуття з довіреними людьми або професіоналами.

Ігнорування власних меж та кордонів

Щоденне перевантаження себе завданнями без відпочинку може вести до вигорання.

Порада: Визначайте свої особисті межі, і дотримуйтеся їх. Вчіться говорити "ні", коли це необхідно для вашого добробуту.

Постійне порівняння себе з іншими

Порівняння може призвести до низької самооцінки.

Порада: Спробуйте фокусуватися на своєму внутрішньому рості, а не на тому, де ви порівнюєте з іншими

Постійна і необґрунтована самокритика

Сувора самокритичність може підривати вашу впевненість в собі та спричиняти тривогу.

Порада: Розпочніть практику позитивного мовлення про себе:

почніть зі спостереження за своїми думками. Зверніть увагу на моменти, коли ви критикуєте себе.

замість "Я нічого не вмію" скажіть "Я навчаюся і розвиваюся"

створіть список позитивних тверджень про себе, які будуть допомагати вам в моменти сумніву.

коли ви помічаєте, що починаєте критикувати себе, фізично скажіть "стоп" або уявіть сигнал, що зупиняє цю думку.

регулярно робіть перелік речей, за які ви вдячні собі. Може бути корисним вести щоденник вдячності.

Перевантаження інформацією

Інформаційний шум може призвести до стресу та тривоги.

Порада: Обмежуйте час, проведений у соцмережах, та створюйте інформаційні паузи

Спеціальне уникання соціальних контактів

Ізоляція може веде до почуття самотності, депресії та тривожності.

Порада: Витрачайте час з близькими, знаходьте групи підтримки або просто спілкуйтеся з іншими людьми.

Обмежена фізична активність

Неактивний спосіб життя може впливати на ваше настрій та здоров'я.

Порада: Включайте у свій режим дня прогулянки на свіжому повітрі та фізичні вправи.