Які звички руйнують наше психологічне здоров‘я. Це робить кожен

Психологічні звички досить часто не дають нам жити на повну та відчувати себе. Вони руйнують нас зсередини і впливають на здоров‘я та рівень життя.
Саме про ці звички, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.
Заперечення або уникання власних емоцій може призвести до погіршення психічного стану та депресії.
Порада: Дозвольте собі відчувати емоції. Розмовляйте про свої почуття з довіреними людьми або професіоналами.
Щоденне перевантаження себе завданнями без відпочинку може вести до вигорання.
Порада: Визначайте свої особисті межі, і дотримуйтеся їх. Вчіться говорити "ні", коли це необхідно для вашого добробуту.
Порівняння може призвести до низької самооцінки.
Порада: Спробуйте фокусуватися на своєму внутрішньому рості, а не на тому, де ви порівнюєте з іншими
Сувора самокритичність може підривати вашу впевненість в собі та спричиняти тривогу.
Порада: Розпочніть практику позитивного мовлення про себе:
Інформаційний шум може призвести до стресу та тривоги.
Порада: Обмежуйте час, проведений у соцмережах, та створюйте інформаційні паузи
Ізоляція може веде до почуття самотності, депресії та тривожності.
Порада: Витрачайте час з близькими, знаходьте групи підтримки або просто спілкуйтеся з іншими людьми.
Неактивний спосіб життя може впливати на ваше настрій та здоров'я.
Порада: Включайте у свій режим дня прогулянки на свіжому повітрі та фізичні вправи.
Раніше ми розповідали про 5 щоденних звичок, які допомагають прожити довше.
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