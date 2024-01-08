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Какие привычки разрушают наше психологическое здоровье. Это делает каждый

Какие привычки разрушают нашу жизнь (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Психологические привычки довольно часто не дают нам жить по полной и чувствовать себя. Они разрушают нас изнутри и влияют на здоровье и уровень жизни.

Именно об этих привычках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.

Противоречивость собственным чувством

Отрицание или избегание собственных эмоций может привести к ухудшению психического состояния и депрессии.

Совет: Позвольте испытывать эмоции. Разговаривайте о своих чувствах с доверенными людьми или профессионалами.

Игнорирование собственных границ и границ

Ежедневная перегрузка себя задачами без отдыха может вести к выгоранию.

Совет: Определяйте свои личные границы и соблюдайте их. Учитесь говорить "нет", когда это необходимо для вашего благополучия.

Постоянное сравнение себя с другими

Сравнение может привести к низкой самооценке.

Совет : Попробуйте фокусироваться на своем внутреннем росте, а не на том, где вы сравниваете с другими

Постоянная и необоснованная самокритика

Суровая самокритичность может подрывать вашу уверенность в себе и вызывать тревогу.

Совет: Начните практику позитивной речи о себе:

  • начните с наблюдения за своими мыслями. Обратите внимание на моменты, когда вы себя критикуете.
  • вместо "Я ничего не умею" скажите "Я учусь и развиваюсь"
  • создайте список положительных утверждений о себе, которые помогут вам в моменты сомнения.
  • когда вы замечаете, что начинаете критиковать себя, физически скажите "стоп" или представьте сигнал, останавливающий это мнение.
  • регулярно делайте перечень вещей, за которые вы благодарны себе. Может быть полезным вести дневник благодарности.

Перегрузка информацией

Информационный шум может привести к стрессу и тревоге.

Совет: Ограничивайте время, проведенное в соцсетях, и создавайте информационные паузы

Специальное избегание социальных контактов

Изоляция может приводить к чувству одиночества, депрессии и тревожности.

Совет: Проводите время с близкими, находите группы поддержки или просто общайтесь с другими людьми.

Ограниченная физическая активность

Неактивный образ жизни может влиять на ваше настроение и здоровье.

Совет: Включайте в режим дня прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.

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