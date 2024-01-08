Какие привычки разрушают наше психологическое здоровье. Это делает каждый

Психологические привычки довольно часто не дают нам жить по полной и чувствовать себя. Они разрушают нас изнутри и влияют на здоровье и уровень жизни.
Именно об этих привычках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.
Отрицание или избегание собственных эмоций может привести к ухудшению психического состояния и депрессии.
Совет: Позвольте испытывать эмоции. Разговаривайте о своих чувствах с доверенными людьми или профессионалами.
Ежедневная перегрузка себя задачами без отдыха может вести к выгоранию.
Совет: Определяйте свои личные границы и соблюдайте их. Учитесь говорить "нет", когда это необходимо для вашего благополучия.
Сравнение может привести к низкой самооценке.
Совет : Попробуйте фокусироваться на своем внутреннем росте, а не на том, где вы сравниваете с другими
Суровая самокритичность может подрывать вашу уверенность в себе и вызывать тревогу.
Совет: Начните практику позитивной речи о себе:
Информационный шум может привести к стрессу и тревоге.
Совет: Ограничивайте время, проведенное в соцсетях, и создавайте информационные паузы
Изоляция может приводить к чувству одиночества, депрессии и тревожности.
Совет: Проводите время с близкими, находите группы поддержки или просто общайтесь с другими людьми.
Неактивный образ жизни может влиять на ваше настроение и здоровье.
Совет: Включайте в режим дня прогулки на свежем воздухе и физические упражнения.
Раньше мы рассказывали о 5 ежедневных привычках, которые помогают прожить дольше.
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