5 щоденних звичок, які допомагають прожити довше

Приблизно 25% довголіття визначається нашими генами, решта - тим, що ми робимо щодня. Наука чітко визначає ключові принципи, які допомагають прожити довше.

Харчуйтеся переважно рослинною їжею

Те, що ви їсте, має величезний вплив на здоров’я. Доказано, що дієта з високим вмістом рослинної їжі пов’язана зі здоров’ям і довголіттям.

Якщо ви споживаєте більше рослинної їжі та менше м’яса, обробленої їжі, цукру та солі, ви зменшуєте ризик низки захворювань, які скорочують життя, включаючи хвороби серця та рак.

Їжа рослинного походження багата поживними речовинами, фітохімічними речовинами, антиоксидантами та клітковиною. Усе це допомагає запобігти хворобам.

Жодна конкретна дієта не підходить для всіх, але однією з найбільш вивчених і здорових є середземноморська. Вона базується на моделях харчування людей, які живуть у країнах навколо Середземного моря, і акцентує на овочах, фруктах, цілозернових продуктах, бобових, горіхах і насінні, рибі та морепродуктах, а також оливковій олії.

"Мені подобається думати про середземноморську дієту більше як про звичайний спосіб життя, ніж про суворий раціон, де потрібно від чогось відмовлятись. Намагайтеся уникати оброблених продуктів і фаст-фудів. Натомість їжте морепродукти, нежирне м’ясо та горіхи", - радить професор медицини Річард В. Бесдін.

Прагніть до здорової ваги

Ще один важливий спосіб бути здоровішим - спробувати досягти здорової ваги, оскільки ожиріння збільшує ризик низки проблем зі здоров’ям, які скорочують життя.

Ожиріння створює навантаження на всі системи нашого організму та має безліч фізіологічних наслідків, включаючи запалення та гормональні збої. Це збільшує ризики на низку захворювань, включаючи хвороби серця, інсульт, високий кров'яний тиск, діабет і низку видів раку.

Окрім фізичного впливу, ожиріння також пов’язане з погіршенням психологічного здоров’я. Це пов’язано з депресією, низькою самооцінкою та стресом.

Регулярно займайтеся спортом

Регулярні фізичні вправи захищають від хронічних захворювань, знижують рівень стресу та покращують психічне здоров’я. Хоча фізичні вправи допомагають вам контролювати вагу та знижують рівень жиру в організмі, ефект ширший і включає покращення використання глюкози, зниження артеріального тиску, зменшення запалення та покращення кровотоку та функції серця.

Вам не потрібно щодня бігати марафони або ходити годинами в спортзал. Додайте фізичну активність у свій день і робіть те, що вам подобається.

Відмовтесь від сигарет і вейпу

Куріння сигарет впливає майже на кожен орган тіла і пов’язане як зі скороченням, так і з нижчою якістю життя. Не існує безпечного рівня куріння - кожна сигарета збільшує ризики на розвиток ряду ракових захворювань, хвороб серця та діабету.

Навіть якщо ви курите протягом багатьох років, кинувши палити в будь-якому віці, ви можете майже одразу відчути користь для здоров’я та усунути багато шкідливих наслідків куріння.

"Не обманюйте себе, вважаючи, що вейп - це здоровіша альтернатива. Незважаючи на обмежені дослідження довгострокових наслідків вейпінгу, нещодавнє дослідження показало, що використання електронних сигарет пошкоджує артерії так само, як і звичайні сигарети", - заявляє лікар.

Будьте соціально активними

Люди, які є самотніми та соціально ізольованими, мають набагато вищий ризик ранньої смерті та частіше страждають від серцевих захворювань, інсульту, деменції, а також тривоги та депресії.

Хоча ми не повністю розуміємо механізми, це, ймовірно, пов’язано як з поведінковими, так і з біологічними факторами. Люди, які мають соціальні контакти, більш схильні до здорової поведінки.