Які знаки Зодіаку майстерно вміють приховувати свої емоції

Вони не бажають, щоб хтось вважав їх слабкими або вразливими. Вони прагнуть виглядати сильними й безстрашними, тому ви навіть не зрозумієте, що у цих людей може щось йти не так.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які є справжніми майстрами у приховуванні власних емоцій.

Близнюки

Ви звикли тікати, коли стосунки ускладнюються. Ви прагнете жити щасливим життям без стресу, тож не будете залишатися там, де вам дискомфортно.

Часто ви створюєте лише тимчасові стосунки, і вам важко побудувати зв’язки, які триватимуть усе життя. Близнюки - це ті, хто може втекти першим, оскільки боїться бути покинутим. Ви не хочете, щоб вас відкинули, а тому відкидаєте самі.

Скорпіон

Ви пишаєтеся своєю таємничістю й не хочете, щоб хтось знав про вас занадто багато. Таку позицію ви прийняли через переконання, що інші люди можуть використовувати інформацію про вас як зброю і нашкодити вам.

Тому ви звикли триматися на емоційній відстані, аби захистити своє серце. Ви також звикли постійно жартувати над своїми серйозними проблемами, оскільки не хочете показувати справжні почуття.

Козоріг

Ви рідко дозволяєте комусь побачити себе справжнім. Ви покладаєтеся на свою логіку й часто думаєте, що вам хочуть заподіяти біль.

Інші люди, на вашу думку, не варті ваших проблем, драми та додаткового стресу. Тому вам легше триматися усамітнено та зосереджуватися на кар’єрі й інших справах, адже це ті аспекти, над якими ви маєте повний контроль.