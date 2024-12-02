Какие знаки Зодиака искусно умеют скрывать свои эмоции

Они не желают, чтобы кто-то считал их слабыми или уязвимыми. Они стремятся выглядеть сильными и бесстрашными, поэтому вы даже не поймете, что у этих людей может что-то идти не так.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые матерски умеют скрывать собственные эмоции.

Близнецы

Вы привыкли убегать, когда отношения усложняются. Вы хотите жить счастливой жизнью без стресса, поэтому не будете оставаться там, где вам дискомфортно.

Часто вы создаете только временные отношения, и вам трудно построить связи, которые будут продолжаться всю жизнь. Близнецы - это те, кто может сбежать первым, поскольку боится быть брошенным. Вы не хотите, чтобы вас отвергли, а потому отвергаете сами.

Скорпион

Вы гордитесь своей таинственностью и не хотите, чтобы кто-то знал о вас слишком много. Такую позицию вы приняли из-за убеждения, что другие люди могут использовать информацию о вас как оружие и навредить вам.

Поэтому вы привыкли держаться на эмоциональном расстоянии, чтобы защитить свое сердце. Вы также привыкли постоянно шутить над своими серьезными проблемами, поскольку не хотите показывать истинные чувства.

Козерог

Вы редко разрешаете кому-то увидеть себя настоящим. Вы полагаетесь на свою логику и часто думаете, что вам хотят причинить боль.

Другие люди, по вашему мнению, недостойны ваших проблем, драмы и дополнительного стресса. Поэтому вам легче держаться уединенно и сосредотачиваться на карьере и других делах, ведь это аспекты, над которыми вы имеете полный контроль.