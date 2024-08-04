Які зміни в харчуванні допоможуть покращити стан організму та жити довше

Як харчуватись, щоб продовжити життя

Багато людей вирішують додати до свого раціону більше рослинної їжі, приймати харчові добавки та віддавати пріоритет фізичним вправам і сну, щоб допомогти змінити свій біологічний вік.

Виключення доданого цукру та тимчасовий перехід на веганську дієту можуть допомогти вам жити довше.

Біологічний вік належить до клітин і тканин. Наприклад, 45-річний чоловік може бути таким же здоровим, як і 35-річний, з правильними життєвими звичками, включаючи дієту та фізичні вправи.

Хоча генетика є фактором, який ви не можете контролювати. А от контролювати споживання цукру точно може кожна людина.

Дослідники Каліфорнійського університету розповіли, що навіть якщо люди дотримуються здорової дієти, то кожен грам доданого цукру старить біологічний годинник.

Вплив доданого цукру на здоров'я

Доктор філософії Елісса Епель розповіла, що високий рівень доданого цукру пов’язаний із погіршенням метаболічного здоров’я та ранніми захворюваннями.

Доданий цукор можна знайти в газованій воді, цукерках, хлібобулочних виробах і навіть замаскований у більш здорових продуктах, таких як гранола.

Споживання нездорової кількості цукру може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, таких як діабет, деякі види раку, хвороби серця та ожиріння. Однак, згідно з дослідженням вчених, відмова від споживання лише 10 грамів цукру на день може збільшити ваше життя на 2 місяці.

Крім того, дотримання веганської дієти може допомогти жити довше.

Страви, які зазвичай вживають вегетаріанці, складаються з овочів, зернових, горіхів, фруктів та інших продуктів із рослин.

Веганські та рослинні дієти пов’язані з нижчими рівнями маркерів запалення, меншим ризиком серцево-судинних захворювань, зниженим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки, покращують глікемічний контроль та інші метаболічні процеси.

Хоча виключення цукру та вживання веганських страв може допомогти вам жити довше, але важливо пам’ятати про інші фактори, такі як споживання алкоголю, якість сну та відсутність фізичних вправ, які можуть становити загрозу для біологічного віку.