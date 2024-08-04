Какие изменения в питании помогут улучшить состояние организма и жить дольше

Как питаться, чтобы продлить жизнь

Многие люди решают добавить в свой рацион больше растительной пищи, принимать пищевые добавки и отдавать приоритет физическим упражнениям и сну, чтобы помочь изменить свой биологический возраст.

Исключение добавленного сахара и временный переход на веганскую диету могут помочь вам жить подольше.

Биологический возраст относится к клеткам и тканям. К примеру, 45-летний мужчина может быть таким же здоровым, как и 35-летний, с правильными жизненными привычками, включая диету и физические упражнения.

Хотя генетика является фактором, который вы не можете контролировать. А вот контролировать потребление сахара точно может каждый человек.

Исследователи Калифорнийского университета рассказали, что даже если люди соблюдают здоровую диету, то каждый грамм добавленного сахара старит биологические часы.

Влияние добавленного сахара на здоровье

Доктор философии Элисса Эппель рассказала, что высокий уровень добавленного сахара связан с ухудшением метаболического здоровья и ранними заболеваниями.

Добавленный сахар можно найти в газировке, конфетах, хлебобулочных изделиях и даже замаскированный в более здоровых продуктах, таких как гранола.

Потребление нездорового количества сахара может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет, некоторые виды рака, болезни сердца и ожирение. Однако, согласно исследованию ученых, отказ от потребления только 10 г сахара в день может увеличить вашу жизнь на 2 месяца.

Кроме того, соблюдение веганской диеты может помочь жить подольше.

Блюда, обычно употребляемые вегетарианцами, состоят из овощей, зерновых, орехов, фруктов и других продуктов из растений.

Веганские и растительные диеты связаны с более низкими уровнями маркеров воспаления, меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний, сниженным риском неалкогольной жировой болезни печени, улучшают гликемический контроль и другие метаболические процессы.

Хотя исключение сахара и употребление веганских блюд может помочь вам жить дольше, но важно помнить о других факторах, таких как потребление алкоголя, качество сна и отсутствие физических упражнений, которые могут представлять угрозу для биологического возраста.