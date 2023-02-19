Какие способы помогут избежать неприятного налета от чая в чашках: просто и легко

Любители чая знают, что один из неприятных моментов при употреблении этого напитка - налет внутри чашки, который потом трудно отмыть в теплой воде. Но есть способы, которые не только помогут убрать этот налет, но и избежать его.

Какие способы избавят вас от неприятного налета в чайной чашке - читайте в материале ниже.

Как избежать налета в чашке

Чистая вода. Используйте для чая бутилированную воду или очищенную. В проточной воде содержится много разных добавок, которые в соединение с пигментами чая дают налет на чашке. А очищенная вода не только спасет чашки от налета, но и сделает вкус напитка значительно лучше.

Лимон. Если в чай добавить лимон, то это не только улучшит вкус напитка, но и избавит его от пигментов, которые способствуют появлению налета.

Молоко. Такая добавка также уменьшает количество пигмента, который дает налет.

Своевременное мытье посуды. Многие люди любят пить чай долго, и заваренный напиток оседает на чашках посуды. Когда чай остывает, пигмент становится более концентрированным и оседает в виде неприятного налета.

Поэтому не стоит растягивать процесс чаепития и мыть посуду сразу после употребления горячего или теплого напитка. Если помыть посуду сразу не получается, то хотя бы вылейте остатки чая из чашки.

Как избавиться от чайного налета

Отмыть чайный налет обычной теплой водой с губкой не так уж и легко. Обычные средства для мытья посуды с этой задачей тоже плохо справляются. Но есть и специальные средства.

Лимон. Сок лимона и лимонная кислота помогут убрать налет буквально за несколько минут. Насыпьте 2 чайные ложки в чашку или влейте сок части лимона. Разотрите по стенкам чашки и оставьте на пять минут. Потом помойте чашку в теплой воде, а губкой удалите остатки.

Сода. Этот универсальный помощник на кухне легко отмоет налет от чая. Не стоит натирать чистой содой посуду - так можно ее поцарапать. Разведите немного соды теплой водой и сделайте кашицу. Потом нанесите эту кашицу на загрязненные места и потрите губкой. Сполосните горячей водой.

Зубная паста. Удалить старые и засохшие пятна от чая поможет зубная паста. Нанесите ее на губку или старую зубную щетку. Протрите загрязненные места, а потом помойте чашку теплой водой с любым средством для мытья посуды.