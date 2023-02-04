Які види онкології найчастіше трапляються та як виявити вчасно: пам’ятка до дня боротьби з раком

У 2021 році в Україні було зафіксовано 1 187 600 пацієнтів з онкологією. Це число щороку зростає, проте в більшості випадків хворобу можна було попередити. 4 лютого ООН визначили Всесвітнім днем боротьби проти раку, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

Які види онкології найчастіше трапляються та як виявити її на ранніх етапах, спеціально для читачів Styler розповіла співзасновниця фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Анна Узлова.

Які види онкології трапляються найчастіше

Залежно від статі змінюються ризики розвитку захворювання. Для чоловічої статі картина наразі така:

рак легень

рак простати

колоректальний рак

рак шлунку

рак сечового міхура

Що стосується жінок, то вони зіштовхуються з ризиком розвитку:

раку молочної залози

колоректального раку

раку тіла матки

раку шийки матки

раку яєчника

Для виявлення раку потрібно проходити регулярні обстеження (фото: Freepik)

Як виявити онкологію вчасно

Оскільки видів раку близько 200, і в кожного різні симптоми, а на ранніх стадіях їх може й не бути, потрібно регулярно стежити за станом свого здоров'я.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, жінкам потрібно проходити такі обстеження:

Клінічне обстеження грудних залоз - 1 раз на рік

Цитологічна діагностика (ПАП-тест) на рак шийки матки - з 21 року, 1 раз на 3-5 років залежно від віку

Мамографія - 1 раз на 2 роки після 40 років

Колоноскопія - 1 раз на 5 років після 50 років

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Якщо у вашій родині були випадки онкологічних захворювань, обстеження потрібно проходити раніше. 10-15 % випадків раку виникають внаслідок спадкових мутацій у генах, які передаються від батьків.

Рак у більшості випадків успішно виліковується на ранніх стадіях, тому дуже важливо не зволікати та вчасно звертатись за допомогою.

"Профілактувати онкологічні захворювання може здорове харчування, відмова від паління та алкоголю, фізична активність, тобто здоровий спосіб життя. Звучить до банального просто, але це правда", - розповідає Анна Узлова.

В Україні діє програма безкоштовних досліджень на виявлення раку (фото: Freepik)

Яку допомогу пацієнт може отримати безкоштовно

Медичні заклади, які мають договір із НСЗУ, пропонують ряд безкоштовних послуг для онкопацієнтів:

мамографію

колоноскопію

гістероскопію

гастроскопію

цистоскопію

бронхоскопію

За цією програмою пацієнт отримує діагностичну або лікувальну процедуру, гістологічне дослідження, а також аналіз та опис результатів дослідження.

Для отримання послуги потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Дізнатись адресу та контакти найближчої лікарні, де можна безоплатно зробити обстеження, допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Як на лікування онкології вплинула повномасштабна війна

В Україні більше ніж 1 000 000 онкопацієнтів. За прогнозами онкологів, у наступні роки кількість пацієнтів із діагностованим раком на пізніх стадіях збільшиться.

"Через війну у багатьох людей немає доступу до скринінгових обстежень, на тимчасово окупованих територіях про діагностику та лікування раку взагалі не йдеться. Ми не можемо навіть підрахувати скільки онкопацієнтів померло без доступу до ліків і медичної допомоги", - каже активістка фонду Inspiration family.

Вона також наголошує, що зараз є великі прогалини в постачанні ліків в онкоцентри, які закуповує держава. На цій ситуації заробляють шахраї, продаючи фальсифікат, тож будьте обачними.