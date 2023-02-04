Какие виды онкологии чаще всего встречаются и как обнаружить вовремя: памятка ко дню борьбы с раком

В 2021 году в Украине было зафиксировано 1 187 600 пациентов с онкологией. Это число ежегодно растет, однако в большинстве случаев болезнь можно было предупредить. 4 февраля ООН определили Всемирным днем борьбы с раком, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Какие виды онкологии чаще всего встречаются и как обнаружить ее на ранних этапах, специально для читателей Styler рассказала соучредитель фонда поддержки взрослых онкопациентов Анна Узлова.

Какие виды онкологии встречаются чаще всего

В зависимости от пола меняются риски развития заболевания. Для мужского пола картина такова:

рак легких

рак простаты

колоректальный рак

рак желудка

рак мочевого пузыря

Что касается женщин, то они сталкиваются с риском развития:

рака молочной железы

колоректального рака

рака тела матки

рака шейки матки

рака яичника

Для выявления рака необходимо проходить регулярные обследования (фото: Freepik)

Как выявить онкологию вовремя

Поскольку видов рака около 200, и у каждого разные симптомы, а на ранних стадиях их может и не быть, нужно регулярно следить за состоянием своего здоровья.

Согласно рекомендациям Минздрава, женщинам нужно проходить следующие обследования:

Клиническое обследование грудных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика (ПАП-тест) на рак шейки матки - с 21 года, 1 раз в 3-5 лет в зависимости от возраста

Мамография - 1 раз в 2 года после 40 лет

Колоноскопия - 1 раз в 5 лет после 50 лет

После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Если в вашей семье были случаи онкологических заболеваний, обследование нужно проходить раньше. 10-15% случаев рака возникают в результате наследственных мутаций в генах, передающихся от родителей.

Рак в большинстве случаев успешно излечивается на ранних стадиях, поэтому очень важно не медлить и обращаться за помощью.

"Профилактировать онкологические заболевания может здоровое питание, отказ от курения и алкоголя, физическая активность, то есть здоровый образ жизни. Звучит до банальности просто, но это правда", - рассказывает Анна Узлова.

В Украине действует программа бесплатных исследований на выявление рака (фото: Freepik)

Какую помощь пациент может получить бесплатно

Медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ, предлагают ряд бесплатных услуг для онкопациентов:

маммографию

колоноскопию

гистероскопию

гастроскопию

цистоскопию

бронхоскопию

По этой программе пациент получает диагностическую или лечебную процедуру, гистологическое исследование, анализ и описание результатов исследования.

Для получения услуги необходимо иметь электронное направление от семейного врача. Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, где можно бесплатно провести обследование, поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Как на лечение онкологии повлияла полномасштабная война

В Украине более 1 000 000 онкопациентов. Согласно прогнозам онкологов, в последующие годы количество пациентов с диагностированным раком на поздних стадиях увеличится.

"Из-за войны у многих людей нет доступа к скрининговым обследованиям, на временно оккупированных территориях о диагностике и лечении рака вообще речь не идет. Мы не можем даже подсчитать сколько онкопациентов умерло без доступа к лекарствам и медицинской помощи", - говорит активистка фонда Inspiration family.

Она также отмечает, что сейчас есть большие пробелы в поставках лекарств в онкоцентры, закупаемые государством. На этой ситуации зарабатывают мошенники, продавая фальсификат, поэтому будьте осторожны.