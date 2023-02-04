Какие виды онкологии чаще всего встречаются и как обнаружить вовремя: памятка ко дню борьбы с раком
В 2021 году в Украине было зафиксировано 1 187 600 пациентов с онкологией. Это число ежегодно растет, однако в большинстве случаев болезнь можно было предупредить. 4 февраля ООН определили Всемирным днем борьбы с раком, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.
Какие виды онкологии чаще всего встречаются и как обнаружить ее на ранних этапах, специально для читателей Styler рассказала соучредитель фонда поддержки взрослых онкопациентов Анна Узлова.
Какие виды онкологии встречаются чаще всего
В зависимости от пола меняются риски развития заболевания. Для мужского пола картина такова:
- рак легких
- рак простаты
- колоректальный рак
- рак желудка
- рак мочевого пузыря
Что касается женщин, то они сталкиваются с риском развития:
- рака молочной железы
- колоректального рака
- рака тела матки
- рака шейки матки
- рака яичника
Для выявления рака необходимо проходить регулярные обследования (фото: Freepik)
Как выявить онкологию вовремя
Поскольку видов рака около 200, и у каждого разные симптомы, а на ранних стадиях их может и не быть, нужно регулярно следить за состоянием своего здоровья.
Согласно рекомендациям Минздрава, женщинам нужно проходить следующие обследования:
- Клиническое обследование грудных желез - 1 раз в год
- Цитологическая диагностика (ПАП-тест) на рак шейки матки - с 21 года, 1 раз в 3-5 лет в зависимости от возраста
- Мамография - 1 раз в 2 года после 40 лет
- Колоноскопия - 1 раз в 5 лет после 50 лет
После 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
Если в вашей семье были случаи онкологических заболеваний, обследование нужно проходить раньше. 10-15% случаев рака возникают в результате наследственных мутаций в генах, передающихся от родителей.
Рак в большинстве случаев успешно излечивается на ранних стадиях, поэтому очень важно не медлить и обращаться за помощью.
"Профилактировать онкологические заболевания может здоровое питание, отказ от курения и алкоголя, физическая активность, то есть здоровый образ жизни. Звучит до банальности просто, но это правда", - рассказывает Анна Узлова.
В Украине действует программа бесплатных исследований на выявление рака (фото: Freepik)
Какую помощь пациент может получить бесплатно
Медицинские учреждения, имеющие договор с НСЗУ, предлагают ряд бесплатных услуг для онкопациентов:
- маммографию
- колоноскопию
- гистероскопию
- гастроскопию
- цистоскопию
- бронхоскопию
По этой программе пациент получает диагностическую или лечебную процедуру, гистологическое исследование, анализ и описание результатов исследования.
Для получения услуги необходимо иметь электронное направление от семейного врача. Узнать адрес и контакты ближайшей больницы, где можно бесплатно провести обследование, поможет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.
Как на лечение онкологии повлияла полномасштабная война
В Украине более 1 000 000 онкопациентов. Согласно прогнозам онкологов, в последующие годы количество пациентов с диагностированным раком на поздних стадиях увеличится.
"Из-за войны у многих людей нет доступа к скрининговым обследованиям, на временно оккупированных территориях о диагностике и лечении рака вообще речь не идет. Мы не можем даже подсчитать сколько онкопациентов умерло без доступа к лекарствам и медицинской помощи", - говорит активистка фонда Inspiration family.
Она также отмечает, что сейчас есть большие пробелы в поставках лекарств в онкоцентры, закупаемые государством. На этой ситуации зарабатывают мошенники, продавая фальсификат, поэтому будьте осторожны.
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