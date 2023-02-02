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Чи може штам "Кракен" спричинити нову хвилю пандемії: пояснення інфекціоніста

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Україна, Четвер 02 лютого 2023 15:55
Чи може штам "Кракен" спричинити нову хвилю пандемії: пояснення інфекціоніста Чи буде нова хвиля пандемії через "Кракена" (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Новий штам коронавірусу "Кракен" нещодавно з'явився в Україні. Перший випадок зараження зафіксували на Сумщині в людини, яка не проходила курс вакцинації. У Києві ж подібних випадків не було. Проте чи може новий штам спровокувати хвилю пандемії?

Відповідь на це питання для читачів Styler дала лікар-інфекціоніст Тетяна Курпас.

Що відомо про новий штам

"Кракен" за симптоматикою дуже схожий на штам "Омікрон". Серед основних ознак захворювання відзначають:

  • підвищення температури
  • слабкість
  • головний і м'язовий біль
  • нежить і чхання
  • кашель
  • першіння в горлі
  • погіршення апетиту
  • діарею

Сімейний лікар Михайло Цюрак каже, що "Кракен" є заразнішим, ніж "Омікрон". Його слова підтверджує лікар-інфекціоніст Тетяна Курпас.

"Штам характеризується сильною здатністю зв'язуватися із рецептором господаря. Якщо говорити простою мовою, це означає, що "Кракен" може легше проникнути крізь імунну систему організму, що робить його заразнішим", - каже вона.

Чи може статися нова хвиля пандемії

За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, "Кракен" стане домінантним у світі в період з лютого по березень 2023 року.

"На сьогодні випадки зараження виявлено вже у 38 країнах. Таким чином, можна говорити про те, що "Кракен" може призвести до збільшення випадків зараження ковідом та спричинити новий сплеск пандемії у світі", - пояснює фахівець.

Проте медик відразу заспокоює: оскільки "Кракен" не має нової симптоматики, не варто вважати його небезпечнішим за попередні штами, хоч він і є більш заразним.

Як вберегтися від "Кракена"

Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак каже, що правила збереження здоров'я залишилися незмінними, оскільки саме вони є найбільш дієвими. Нагадаймо їх:

  • обов'язкова вакцинація від вірусу
  • регулярне миття рук і носіння маски
  • підтримка імунітету в холодну пору року
  • дотримання безпечної дистанції в громадських місцях

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