Чи може штам "Кракен" спричинити нову хвилю пандемії: пояснення інфекціоніста
Новий штам коронавірусу "Кракен" нещодавно з'явився в Україні. Перший випадок зараження зафіксували на Сумщині в людини, яка не проходила курс вакцинації. У Києві ж подібних випадків не було. Проте чи може новий штам спровокувати хвилю пандемії?
Відповідь на це питання для читачів Styler дала лікар-інфекціоніст Тетяна Курпас.
Що відомо про новий штам
"Кракен" за симптоматикою дуже схожий на штам "Омікрон". Серед основних ознак захворювання відзначають:
- підвищення температури
- слабкість
- головний і м'язовий біль
- нежить і чхання
- кашель
- першіння в горлі
- погіршення апетиту
- діарею
Сімейний лікар Михайло Цюрак каже, що "Кракен" є заразнішим, ніж "Омікрон". Його слова підтверджує лікар-інфекціоніст Тетяна Курпас.
"Штам характеризується сильною здатністю зв'язуватися із рецептором господаря. Якщо говорити простою мовою, це означає, що "Кракен" може легше проникнути крізь імунну систему організму, що робить його заразнішим", - каже вона.
Чи може статися нова хвиля пандемії
За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, "Кракен" стане домінантним у світі в період з лютого по березень 2023 року.
"На сьогодні випадки зараження виявлено вже у 38 країнах. Таким чином, можна говорити про те, що "Кракен" може призвести до збільшення випадків зараження ковідом та спричинити новий сплеск пандемії у світі", - пояснює фахівець.
Проте медик відразу заспокоює: оскільки "Кракен" не має нової симптоматики, не варто вважати його небезпечнішим за попередні штами, хоч він і є більш заразним.
Як вберегтися від "Кракена"
Головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак каже, що правила збереження здоров'я залишилися незмінними, оскільки саме вони є найбільш дієвими. Нагадаймо їх:
- обов'язкова вакцинація від вірусу
- регулярне миття рук і носіння маски
- підтримка імунітету в холодну пору року
- дотримання безпечної дистанції в громадських місцях
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