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Какие учителя могут переехать в Британию и получить 10 тысяч фунтов

Среда 28 февраля 2024 19:26
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Какие учителя могут переехать в Британию и получить 10 тысяч фунтов Какие учителя могут переехать в Британию и получить деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

В Великобритании появилась хорошая возможность для учителей определенных профессий переехать и получить хорошую сумму.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

Какие учителя могут переехать в Британию и получить 10 тысяч фунтов

Британия платит 10 000 фунтов за переезд учителей в Англию из-за границы или находящихся в Англии по особой схеме для украинских переселенцев.

Какие учителя нужны:

  • учитель иностранного языка, среди которых древние языки, такие как: латынь, русский, французский, немецкий, итальянский, японский, мандарин, испанский
  • учитель физики
  • учитель общих или комплексных наук - вы должны преподавать элемент физики этих предметов

Критерии:

  • вы должны занять место на курсе подготовки учителей в Англии на 2024-2025 учебный год, что ведет к статусу квалифицированного учителя (QTS)
  • вы должны учиться на бакалаврате (степень бакалавра) в признанном университете
  • вы должны приехать в Англию за одной из виз, перечисленных здесь. Большинству стажеров понадобится студенческая виза. Большинству оплачиваемых стажеров понадобится виза квалифицированного работника
  • вам нужно переехать в Великобританию не более чем за 3 месяца до начала вашего курса (кроме находящихся на украинской схеме).

Выплата будет произведена примерно в конце первого семестра учителя или стажера. Ее не нужно будет возвращать.

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут заказать товары из США.

Также читайте наш материал о том,что украинцам нужно знать о социальном жилье в Британии.

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