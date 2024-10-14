Какие животные тоже видят сны: неожиданные факты

Животные видят сны, воспроизводя воображаемые образы и звуки во время сна. Ученые обнаружили, что многие виды переживают моменты своей жизни, когда их мозг активен в фазе быстрого сна.

О чем думают коты во сне

Коты - одни из первых домашних животных, чьи сны стали объектом научных исследований. В 1960-х годах французский учёный Мишель Жуве обнаружил, что коты видят сны. Он наблюдал за тем, как коты ведут себя во время сна, и совершил интересные открытия.

У людей во время фазы быстрого сна мышцы обычно не двигаются, даже если мозг активно работает, создавая наши сны. Это называется состоянием атонии - он защищает нас от непроизвольных движений, которые могли бы сопровождать сны. Жуве обнаружил, что у кошек за это состояние отвечает часть мозга, известная как мост. Она регулирует фазу быстрого сна и вызывает частичный паралич мышц.

Однако, когда Жуве удалил часть этой структуры, поведение кошек изменилось. Во время фазы быстрого сна они начали двигаться, как будто не спят: охотились, прыгали, умывались и даже оборонялись от воображаемых угроз.

Это состояние Жуве назвал парадоксальным сном, когда тело кота остается неподвижным, а мозг очень активен. Это позволило заглянуть в мир сновидений кошек и понять, что они могут видеть во сне сцены из своей повседневной жизни.

"Коты демонстрируют поведение, очень похожее на те действия, которые они выполняют во время бодрствования", - отмечает исследователь Пенья-Гусман.

Что видят коты во сне (фото: Freepik)

Крысы видят во сне лабиринт

Ученые обнаружили, что после того, как крысы проходят лабиринт в течение дня, они могут воспроизвести этот же маршрут в своих снах. У крыс гиппокамп, часть мозга, отвечающая за создание и сохранение воспоминаний, запоминает нейронную схему навигации лабиринтом, когда они бодрствуют. Позже, во время сна, их мозг повторно активирует эту схему, свидетельствующую о том, что крыса либо вспоминает, либо переосмысливает пройденный путь.

Это открытие, сделанное в 2001 году, стало одним из первых, показавших, что животные могут иметь сложные сны. Нейробиолог Уилсон из Массачусетского технологического института, один из авторов исследования, отметил, что это только начало.

"Мы провели другие исследования, которые демонстрируют, что воспоминания о предыдущем опыте, которые проявляются во время сна, могут иметь сходство с тем, что люди переживают в своих снах", - объясняет Уилсон.

Исследования показали, что когда во время сна крысы напоминают лабиринт, их мозг также реактивирует зрительные образы, которые они видели при прохождении маршрута. Это касается и звуков, а также восстанавливаемых эмоциональных ощущений, когда крыса "проходит" лабиринт во время фазы быстрого сна.

Что видят во сне крысы (фото: Freepik)

Как зебровые амадины учатся петь во сне

Зебровые амадины славятся своими мелодичными песнями, но они не рождаются с этой способностью. Как и люди, птицы должны учиться - слушать, практиковаться и, возможно, даже мечтать о пении.

В 2000 году исследователи обнаружили, что нейроны в мозгу зебровых амадин активируются по определенному шаблону во время пения. Ученые смогли воспроизвести эту последовательность нота по ноте. Интересно, что пока птицы спят, их мозг повторяет тот же шаблон, воспроизводя песню, которую они слышали и пели днем. Это свидетельствует о том, что они могут запоминать и практиковать свои песни во время сна.

Исследователи предполагают, что певчие птицы могут видеть сны о пении. Они повторяют опыт бодрствования или эти сны больше напоминают автоматизированную работу мозга без осознания? Этот вопрос все еще изучается.

В течение следующих двадцати лет оказалось, что зебровые амадины имеют структуру сна, похожую на человеческую, включая фазу быстрого сна. Исследования также показали, что птицы во время сна двигают по своим голосовым мышцам, синхронизируясь с музыкой в своей голове.

Кроме того, спящие амадины могут импровизировать, создавая вариации своих песен. Это означает, что они не только запоминают сенсорную информацию, полученную в течение дня, но и используют ее для создания новых версий песен, адаптируясь и развивая свои навыки даже во сне.

Бриллиантник зебровый, зяблик-зебра, амадина зебровая (фото: Википедия)