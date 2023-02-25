Які таблетки прийняти для "покращення імунітету"? Фармацевтка дала остаточну відповідь

Які таблетки прийняти для імунітету?

Правильна і єдина відповідь, за словами експертки, ніякі. Це гірка правда, але "підняти" імунітет ніякими таблетками, травками-муравками, БАДами, настоянками тощо неможливо.

Чому препарати не працюють

Є два типи імунітету: набутий та вроджений.

Вроджений залежить від нашої генетики (та дещо від способу життя). А набутий формується виключно після "знайомства" з вірусом (природним шляхом чи за допомогою вакцинації). Ніякі таблетки на це вплинути не спроможні.

За словами Аліни Арістової, абсолютно всі препарати, які призначені нібито "для покращення імунітету" не мають доведеної ефективності. Взагалі.

Вони не довели свою позитивну дію в жодному якісному дослідженні, не включені до міжнародних протоколів, їх не схвалює ВООЗ та взагалі весь науковий світ.

Навіщо їх продають в аптеках

Все просто - це бізнес. А ще реєстрація ліків у нашій країні не потребує доказу їхньої ефективності.

За кордоном такого роду засоби не зареєстровані як лікарські, не включені в протоколи лікування та відносяться до категорії БАДів.

Як же покращити імунітет?

Це можна зробити за допомогою здорового способу життя (харчування, фізична активність, нормальний сон тощо), а також - вакцинації.

Це єдині дієві методи.

Важливо розуміти різницю між ліками "для імунітету"

В Telegram фармацевтка додала, що їх можна поділити на дві групи:

Справжні серйозні ліки, які дійсно впливають на імунітет: "зміцнюють" або пригнічують його (серед них більше тих, які мають імуносупресивну дію). Вони застосовуються при тяжких захворюваннях та лише під контролем лікаря. Їх призначення виправдане тільки в тому випадку, якщо користь від їх застосування перевищує можливий ризик (наприклад, при аутоімунних захворюваннях, після трансплантацій органів, після проведення хіміотерапії в онкологічних пацієнтів).

Препарати із недоведеною ефективністю для самостійного застосування (саме про їх бездієвість ідеться в статті). До них відносяться Анаферон, Арбідол, Кагоцел, Оціллококцинум, Циклоферон та інші. Виробники таких препаратів рекомендують застосовувати їх майже при всіх відомих вірусних захворюваннях. Але у жодних якісних клінічних дослідженнях вони не довели свою ефективність.