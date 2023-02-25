Какие таблетки принять для "улучшения иммунитета"? Фармацевт дала окончательный ответ

Какие таблетки принять для иммунитета?

Правильный и единственный ответ, по словам эксперта, никакие. Это горькая правда, но "поднять" иммунитет никакими таблетками, травками-муравками, БАДами, настойками и тому подобное невозможно.

Почему препараты не работают

Есть два типа иммунитета: приобретенный и врожденный.

Врожденный зависит от нашей генетики (и частично от образа жизни). А приобретенный формируется исключительно после "знакомства" с вирусом (естественным путем или посредством вакцинации). Никакие таблетки на это повлиять не могут.

По словам Алины Аристовой, абсолютно все препараты, которые предназначены якобы "для улучшения иммунитета", не имеют доказанной эффективности. Вообще.

Они не доказали свое положительное действие ни в одном качественном исследовании, не включены в международные протоколы, их не одобряет ВОЗ и вообще весь научный мир.

Зачем их продают в аптеках

Все просто – это бизнес. А еще регистрация лекарств в нашей стране не нуждается в доказательстве их эффективности.

За границей такого рода средства не зарегистрированы как лекарственные, не включены в протоколы лечения и относятся к категории БАДов.

Как улучшить иммунитет?

Это можно сделать с помощью здорового образа жизни (питание, физическая активность, нормальный сон и т. п.), а также – вакцинации.

Это единственные действенные способы.

Важно понимать разницу между лекарствами "для иммунитета"

В Telegram фармацевт добавила, что их можно разделить на две группы:

Настоящие серьезные лекарства, которые действительно влияют на иммунитет: "укрепляют" или угнетают его (среди них больше тех, которые оказывают иммуносупрессивное действие). Они применяются при тяжелых заболеваниях и под контролем врача. Их предназначение оправдано только в том случае, если польза от их применения превышает возможный риск (например, при аутоиммунных заболеваниях, после трансплантаций органов, после проведения химиотерапии у онкологических пациентов).

Препараты с недоказанной эффективностью для самостоятельного применения (именно об их бездействии говорится в статье). К ним относятся Анаферон, Арбидол, Кагоцел, Оциллококцинум, Циклоферон и другие. Производители таких препаратов советуют использовать их практически при всех известных вирусных заболеваниях. Но ни в каких качественных клинических исследованиях они не доказали свою эффективность.