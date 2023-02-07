Які таблетки не можна ділити навпіл? Лікар дав точну відповідь

За загальним правилом, якщо таблетка має мітку або борозенку посередині, її можна розділити навпіл.
Про це розповіла психіатр та медичний психолог із Ужгорода Беата Надь у Instagram.
Лікар пояснила, що її розміщує виробник ліків, щоб показати, що таблетку можна розділити навпіл. Цей знак також допомагає розділити таблетку, оскільки вона точно показує, де знаходиться половина.
Якщо на таблетці немає лінії, вважайте це важливим повідомленням про те, що вона не призначена для поділу.
До цих таблеток належать такі:
Для більш точного поділу можна використовувати спеціалізований різак для таблеток (є в аптеках або в інтернет-магазинах). Переконайтеся, що різальний рух вниз виконується швидко, при повільному натисканні таблетка може розсипатися.
До речі, найкращий спосіб дізнатися чи можна ділити препарат - це запитати свого лікаря.
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