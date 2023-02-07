Какие таблетки нельзя делить пополам? Врач дал точный ответ

Для чего линия посредине таблетки?

Врач объяснила, что ее размещает производитель лекарства, чтобы показать, что таблетку можно разделить пополам. Этот знак также помогает разделить таблетку, поскольку он точно показывает, где находится половина.

Какие лекарства нельзя делить пополам?

Если на таблетке нет линии, считайте это важным сообщением о том, что она не предназначена для разделения.

К этим таблеткам относятся такие:

Таблетки с замедленным или пролонгированным высвобождением с защитной оболочкой (разделение такого рода таблеток может привести к тому, что вся доза будет высвобождена сразу и это может быть опасно).

Капсулы.

Препараты с кишечнорастворимой оболочкой, предназначенные для защиты желудка (после расщепления внутренняя часть таблетки может раздражать желудок, что может привести к нежелательным побочным действиям).

Ассиметричные таблетки.

Маленькие таблетки. Избегайте любых таблетированных разрезов, требующих высокой хирургической точности.

Таблетки с твердой оболочкой не следует раскалывать, поскольку могут рассыпаться или расколоться на части, оставив неправильную дозу.

Для более точного разделения можно использовать специализированный резак для таблеток (есть в аптеках или в интернет-магазинах). Убедитесь, что режущее движение вниз выполняется быстро, при медленном нажатии таблетка может рассыпаться.

Кстати, лучший способ узнать можно ли делить препарат - это спросить у своего врача.