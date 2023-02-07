Какие таблетки нельзя делить пополам? Врач дал точный ответ

По общему правилу, если таблетка имеет метку или бороздку посередине, ее можно разделить пополам.
Об этом рассказала психиатр и медицинский психолог из Ужгорода Беата Надь в Instagram.
Врач объяснила, что ее размещает производитель лекарства, чтобы показать, что таблетку можно разделить пополам. Этот знак также помогает разделить таблетку, поскольку он точно показывает, где находится половина.
Если на таблетке нет линии, считайте это важным сообщением о том, что она не предназначена для разделения.
К этим таблеткам относятся такие:
Для более точного разделения можно использовать специализированный резак для таблеток (есть в аптеках или в интернет-магазинах). Убедитесь, что режущее движение вниз выполняется быстро, при медленном нажатии таблетка может рассыпаться.
Кстати, лучший способ узнать можно ли делить препарат - это спросить у своего врача.
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