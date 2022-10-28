Які свічки придбати, щоб підготуватися до відключень світла

Часті перебої електропостачання навчили українців мати вдома запас найнеобхіднішого. До цього списку однозначно входять свічки, яких зараз досить широкий спектр.

Як обрати якісні свічки, які горітимуть довго та не коштують всіх грошей світу розповіли в Центрі стратегічних комунікацій.

Свічки з бджолиного воску

Такі свічки є найбільш екологічними, безпечними та без різкого запаху. Бджолиний віск лише плавиться, а не горить. До речі, у процесі згорання він не залишає кіптяви.

Іноді до складу маси додають частку парафіну в строгому процентному співвідношенні, щоб не порушити природні властивості воску. Однак якщо на восковій свічці є горизонтальні тріщини та вона легко кришиться, у ній понад 30% парафіну.

Коштують свічки з бджолиного воску дорожче за інші через високу вартість сировини. Ціна стартує від 100 гривень за набір тонких або "церковних".

Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до години.

Свічки з бджолиного воску (фото: prom.ua)

Свічки з рослинного воску

Їх ще називають стеариновими. Виготовляють стеаринові свічки з різної рослинної олії, найчастіше - пальмової.

Свічки з пальмового воску горять практично без запаху. Однак досить крихкі, тому їх легко зламати. Свічки з соєвого свічного воску при нагріванні матеріал стають рідкими та прозорими з "молочним" запахом.

Свічки з кокосового воску дорожчі за пальмові та соєві, а відповідно й горять довше за інші. Однак їх рідко можна знайти у магазинах.

Оскільки для виготовлення таких свічок використовують рослини, вони виділяють концентрований аромат, тому краще їх застосовувати у великих приміщеннях.

Ціни на свічки з рослинного воску: від 100 гривень за свічку малого розміру. Час горіння залежить від розміру, однак найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові свічки

Без домішок і без додаткового очищення парафін має неприємний запах. Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви буде під час горіння.

Їхній єдиний плюс - ціна. Вона стартує від 20 гривень. Час горіння залежить від розміру, однак найменші згорають за пів години.

Гелеві свічки

Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але в гелевих свічках є декоративний наповнювач.

Гелеві свічки легко спалахують, тому вогонь може стати неконтрольованим, що вже стає небезпечним. Тому краще купувати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.

До того ж при згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах.

Час горіння таких свічок в середньому 4 години залежно від розміру. Середня ціна на гелеві свічки становить 250 гривень.

Гелеві свічки (фото: prom.ua)

Як зробити свічку самостійно

Свічка тривалого горіння

З однієї воскової свічки довжиною 30 сантиметрів можна виготовити шість свічок тривалого горіння. Кожна з них буде горіти 10-12 годин.

Для того, щоб зробити свічку, вам знадобиться:

маленька банка, склянка або чарка з товстим склом

парафінова свічка

воскова свічка

дрібка солі

олія (рафінована без запаху)

ніж

сірники або запальничка

Як зробити:

Розділіть воскову свічку на кілька частин орієнтовно по 5 сантиметрів. На дно місткості крапніть трішки розтопленого парафіну і, поки він не застиг, закріпіть на ньому відрізок свічки.

Налийте у місткість олію, додайте дрібку солі, яка прибере з олії вологу. Свічка довготривалого горіння готова.

Свічка з картоплі

Для виготовлення візьміть:

маленька тарілка (зі скла чи глини)

картоплина

імпровізований ґніт - мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка

олія (рафінована без запаху)

Налийте в тарілку орієнтовно 100 мл олії. Виріжте кружальце картоплі завтовшки в 1 сантиметр і зробіть посередині отвір для ґнота. І картопляне кружальце, і сам ґніт змастіть олією.

Протягніть ґніт через картоплю, щоб зверху виступало орієнтовно пів сантиметра. Покладіть картоплину в тарілку з олією та підпаліть ґніт.

Орієнтовно 100 мл олії та 3-5 сантиметрів ґнота горітимуть до 6 годин