Какие свечи приобрести, чтобы подготовиться к отключениям света

Частые перебои электроснабжения научили украинцев иметь дома запас самого необходимого. В этот список однозначно входят свечи, которых сейчас достаточно широкий спектр.

Как выбрать качественные свечи, которые будут гореть долго и не стоят всех денег мира рассказали в Центре стратегических коммуникаций.

Свечи из пчелиного воска

Такие свечи являются наиболее экологичными, безопасными и без резкого запаха. Пчелиный воск только плавится, а не горит. Кстати, в процессе сгорания он не оставляет копоти.

Иногда в состав массы добавляют долю парафина в строгом процентном соотношении, чтобы не нарушить природные свойства воска. Однако если на восковой свече есть горизонтальные трещины и она легко крошится, в ней более 30% парафина.

Стоят свечи из пчелиного воска дороже других из-за высокой стоимости сырья. Цена стартует от 100 гривен за набор тонких или "церковных".

Время горения зависит от размера, но наименьшие горят до часа.

Свечи из пчелиного воска (фото: prom.ua)

Свечи из растительного воска

Их еще называют стеариновыми. Изготовляют стеариновые свечи из разного растительного масла, чаще всего - пальмового.

Свечи из пальмового воска горят практически без запаха. Однако достаточно хрупкие, потому их легко сломать. Свечи из соевого свечного воска при нагревании материал становятся редкими и прозрачными с "молочным" запахом.

Свечи из кокосового воска дороже пальмовых и соевых, а соответственно и горят дольше других. Однако их редко можно найти в магазинах.

Поскольку для изготовления таких свеч используют растения, они выделяют концентрированный аромат, поэтому лучше их применять в больших помещениях.

Цены на свечи из воска: от 100 гривен за свечу малого размера. Время горения зависит от размера, но наименьшие горят до 45 минут.

Парафиновые свечи

Без примесей и без дополнительной очистки парафин имеет неприятный запах. Чем больше в составе свечи плохо очищенного парафина, тем больше копоти будет во время горения.

Их единственный плюс - цена. Она стартует от 20 гривен. Время горения зависит от размера, однако самые маленькие сгорают за полчаса.

Гелевые свечи

Эти свечи более безопасны, чем те, которые сделаны из технического парафина. Но в гелевых свечах есть декоративный наполнитель.

Гелевые свечи легко загораются, поэтому огонь может стать неконтролируемым, что становится опасным. Поэтому лучше покупать гелевые свечи с камнями, которые не займутся.

К тому же при сгорании ткань и пластмасса могут выделять неприятный запах.

Время горения таких свеч в среднем 4 часа в зависимости от размера. Средняя цена на гелевые свечи составляет 250 гривен.

Гелевые свечи (фото: prom.ua)

Как сделать свечу самостоятельно

Свеча длительного горения

Из одной восковой свечи длиной 30 сантиметров можно изготовить шесть свечей продолжительного горения. Каждая из них будет гореть 10-12 часов.

Для того чтобы сделать свечу, вам понадобится:

маленькая банка, стакан или рюмка с толстым стеклом

парафиновая свеча

восковая свеча

щепотка соли

масло (рафинированное без запаха)

нож

спички или зажигалка

Как сделать:

Разделите восковую свечу на несколько частей ориентировочно по 5 сантиметров. На дно емкости капните немного растопленного парафина и, пока он не застыл, закрепите на нем отрезок свечи.

Налейте в емкость масло, добавьте щепотку соли, которая уберет из масла влагу. Свеча длительного горения готова.

Свеча из картофеля

Для изготовления возьмите:

маленькая тарелка (из стекла или глины)

картофелина

импровизированный фитиль - веревка из натуральной ткани, марли, бинта или шнуровка

масло (рафинированное без запаха)

Налейте в тарелку ориентировочно 100 мл растительного масла. Вырежьте кружок картофеля толщиной в 1 сантиметр и сделайте посередине отверстие для фитиля. И картофельный кружочек, и сам фитиль смажьте маслом.

Проденьте фитиль через картофель, чтобы сверху выступало ориентировочно пол сантиметра. Положите картофелину в тарелку с маслом и подожгите фитиль.

Ориентировочно 100 мл масла и 3-5 сантиметров фитиля будут гореть до 6 часов