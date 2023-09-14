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Які спідниці будуть в тренді цієї осені: фото стильних варіантів

Які спідниці будуть в тренді цієї осені (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

З початком холодної пори більшість дістає об'ємні светри та улюблені джинси. Однак, осінь - це не привід забувати про сукні та спідниці. Варто знати, яким моделям спідниць надати перевагу у цьому сезоні.

Про це повідомила стиліст Наталія Москаленко в Instagram.

Які спідниці будуть в моді

Стиліст розповіла, що довжина максі стала однією з трендових вже декілька сезонів назад. Така модель є відображенням стилістики 90-х років.

Восени такі спідниці дуже практичні, адже під них можна одягти щільні панчохи, або навіть легінси і не мерзнути.

За словами експерта, у цьому сезоні осені будуть в моді максі на різні смаки.

Пряма з вовни

Носіть такі спідниці у складі костюма в прохолодну погоду, або ж міксуйте з елементами інших стилів (топами, светрами, блузами), такий варіант дуже сміливий та виглядає стильно.

Яка спідниця буде в моді цієї осені (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шовкова в золотистому кольорі

Спідниці з шовку дуже легко вписати в різні стилі. Комбінуйте їх із лляними сорочками та додавайте стримані жакети.

Такі моделі виглядають сучасно, тому багато кому до вподоби.

Шовкова спідниця (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Спідниця-тюльпан

До такої спідниці чудово підійдуть високі чоботи, туфлі на підборах, кросівки чи балетки. Також така модель може виглядає дуже оригінально та стильно.

Спідниця-тюльпан (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Шкіряна трапеція

Шкіряні спідниці чудово підходять для осіннього гардероба, оскільки вони додають образу структурності й водночас захищають від холоду. Вони чудово поєднуються з теплими светрами та кардиганами.

Шкіряна спідниця (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

В складку з деніму

Джинси - найбільш універсальна та практична річ, яка дозволяє з легкістю розв`язати проблему "немає чого одягнути". Вона вдало поєднується практично з будь-яким верхом та абсолютно різним взуттям. 


Спідниця з деніму (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

 

Раніше ми повідомляли, яке взуття буде в тренді цієї осені.

Також читайте про три найкрасивіші стрижки на осінь 2023, які захоче мати кожна модниця.

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