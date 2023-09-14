Які спідниці будуть в тренді цієї осені: фото стильних варіантів

З початком холодної пори більшість дістає об'ємні светри та улюблені джинси. Однак, осінь - це не привід забувати про сукні та спідниці. Варто знати, яким моделям спідниць надати перевагу у цьому сезоні.
Про це повідомила стиліст Наталія Москаленко в Instagram.
Стиліст розповіла, що довжина максі стала однією з трендових вже декілька сезонів назад. Така модель є відображенням стилістики 90-х років.
Восени такі спідниці дуже практичні, адже під них можна одягти щільні панчохи, або навіть легінси і не мерзнути.
За словами експерта, у цьому сезоні осені будуть в моді максі на різні смаки.
Носіть такі спідниці у складі костюма в прохолодну погоду, або ж міксуйте з елементами інших стилів (топами, светрами, блузами), такий варіант дуже сміливий та виглядає стильно.
Спідниці з шовку дуже легко вписати в різні стилі. Комбінуйте їх із лляними сорочками та додавайте стримані жакети.
Такі моделі виглядають сучасно, тому багато кому до вподоби.
До такої спідниці чудово підійдуть високі чоботи, туфлі на підборах, кросівки чи балетки. Також така модель може виглядає дуже оригінально та стильно.
Шкіряні спідниці чудово підходять для осіннього гардероба, оскільки вони додають образу структурності й водночас захищають від холоду. Вони чудово поєднуються з теплими светрами та кардиганами.
Джинси - найбільш універсальна та практична річ, яка дозволяє з легкістю розв`язати проблему "немає чого одягнути". Вона вдало поєднується практично з будь-яким верхом та абсолютно різним взуттям.
Спідниця з деніму (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
Раніше ми повідомляли, яке взуття буде в тренді цієї осені.
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