Які соцвиплати впливають на призначення субсидії, а які - ні: відповідь Пенсійного фонду

При призначенні субсидії враховується сукупний дохід сім'ї - зарплати, стипендії та деякі соцвиплати. Часто в українців виникає питання, чи може вплинути на надання пільг на комуналку той факт, що родині почали виплачувати допомогу на новонароджену дитину.
Відповідь на це питання дав Пенсійний фонд в Telegram.
Чи впливають на призначення субсидії виплати на дитину
До середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово(10 320 грн).
А от решта допомоги, яка щомісячно виплачується протягом наступних 36 місяців (860 грн), до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку житлової субсидії враховується для усіх видів державної соціальної допомоги.
Які доходи враховують при наданні субсидії
заробітну плату
грошове забезпечення військового
пенсію
стипендію, окрім соціальної, яку надають дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та громадянам із цього числа
соцвиплати, зокрема, пільги на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу
допомогу з безробіття та інші страхові виплати
суми грошових переказів, отриманих з-за кордону
дивіденди, отримані від цінних паперів
інші доходи (гроші від оренди землі та продажу майна)
Хто не отримає субсидію у 2023 році
У 2023 році пільги на комуналку не надають п'яти наступним категоріям:
власникам житла, площа якого перевищує 130 кв. м (квартира) та 230 кв. м (будинок)
тим, чиї члени сім’ї протягом року перед призначенням субсидії купили чи продали товар на суму понад 50 тис. грн
людям, які мають депозит на суму понад 100 тис. грн або ж облігації внутрішньої державної позики на загальну суму понад 100 тис. грн
власникам автомобіля, якому менше ніж 5 років, а також тим, хто володіє двома і більше транспортними засобами, вік яких менш як 15 років (крім мопеда і причепа)
українцям, у сім'ях яких є повнолітні, що не працюють або чий середньомісячний дохід менший за мінімалку, чи особи, які не сплачують ЄСВ протягом трьох місяців
Субсидію також не призначають людям, які мають борги за оплату комунальних послуг за 3 місяці та більше.