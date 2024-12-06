Які сорочки будуть модними в 2025 році: стилістка назвала актуальні моделі (фото)

Джинсові сорочки

Джинсова сорочка - це стильний та універсальний елемент гардеробу, який підходить для різних образів.

Сорочки з деніму можна носити, заправивши в штани, як додатковий шар із гольфами-водолазками або футболками, зав'язавши на поясі. Стилістка радить звернути увагу на об'ємні, вільні та подовжені моделі.

Джинсові сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки пастельних відтінків

"Цього року ніжні, м'які кольори для холодного сезону на піку популярності. Але пам'ятайте, що такі ніжні відтінки підходять панночкам із досить світлою та м'якою колористикою", - зазначила Шевченко.

Таку сорочку можна носити з відкритим коміром або розстебнутими ґудзиками, щоб створити більш розслаблений образ.

Пастельні відтінки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки апсайклінг

Апсайклінг - це вторинне використання речей та наповнення їх новим змістом. Наприклад, створення нової сорочки із кількох старих.

"В ідеалі - суміш кількох матеріалів, один з яких джинс. Тоді ви точно попадаєте в ціль", - зазначила стилістка.

Модні сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки нестандартних фасонів

На 2025 рік також варто приглянути сорочку оригінального крою. Це можуть бути об'ємні рукави, асиметрія, зміщений комір.

"Це дуже естетично і буде з вами на роки, поки не набридне", - наголосила Олена Шевченко.

Незвичні фасони сорочок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки в стилі бохо

Сорочка бохо - королева всіх трендів. Вільна, розслаблена, з об'ємними рукавами.

"Обережно: панночкам з об'ємними плечима та грудьми може додати. Загалом такі сорочки краще підходять грушам, прямокутникам та фігурам, у яких об'єми зосереджені внизу", - зазначила стилістка.

Також у тренді продовжують залишатися картаті сорочки та різні приталені варіанти з асиметрією.

Стильні сорочки 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Загальні поради

Сорочка повинна бути за розміром: занадто велика або занадто тісна виглядатиме неохайно.

За необхідністю сорочку можна заправити або носити навипуск залежно від стилю та ситуації.

Зверніть увагу на тканину та догляд за сорочкою, щоб вона довго зберігала свій зовнішній вигляд.

Модні сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)