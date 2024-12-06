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Які сорочки будуть модними в 2025 році: стилістка назвала актуальні моделі (фото)

Модні сорочки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Сорочка - незамінна річ у гардеробі кожної модниці. Її можна носити і влітку, і взимку, правильно підібравши під неї інші речі, взуття та аксесуари.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram розповідає, які сорочки будуть актуальні у 2025 році та з чим їх поєднувати.

Джинсові сорочки

Джинсова сорочка - це стильний та універсальний елемент гардеробу, який підходить для різних образів.

Сорочки з деніму можна носити, заправивши в штани, як додатковий шар із гольфами-водолазками або футболками, зав'язавши на поясі. Стилістка радить звернути увагу на об'ємні, вільні та подовжені моделі.

Джинсові сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки пастельних відтінків

"Цього року ніжні, м'які кольори для холодного сезону на піку популярності. Але пам'ятайте, що такі ніжні відтінки підходять панночкам із досить світлою та м'якою колористикою", - зазначила Шевченко.

Таку сорочку можна носити з відкритим коміром або розстебнутими ґудзиками, щоб створити більш розслаблений образ.

Пастельні відтінки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки апсайклінг

Апсайклінг - це вторинне використання речей та наповнення їх новим змістом. Наприклад, створення нової сорочки із кількох старих.

"В ідеалі - суміш кількох матеріалів, один з яких джинс. Тоді ви точно попадаєте в ціль", - зазначила стилістка.

Модні сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки нестандартних фасонів

На 2025 рік також варто приглянути сорочку оригінального крою. Це можуть бути об'ємні рукави, асиметрія, зміщений комір.

"Це дуже естетично і буде з вами на роки, поки не набридне", - наголосила Олена Шевченко.

Незвичні фасони сорочок (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Сорочки в стилі бохо

Сорочка бохо - королева всіх трендів. Вільна, розслаблена, з об'ємними рукавами.

"Обережно: панночкам з об'ємними плечима та грудьми може додати. Загалом такі сорочки краще підходять грушам, прямокутникам та фігурам, у яких об'єми зосереджені внизу", - зазначила стилістка.

Також у тренді продовжують залишатися картаті сорочки та різні приталені варіанти з асиметрією.

Стильні сорочки 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Загальні поради

  • Сорочка повинна бути за розміром: занадто велика або занадто тісна виглядатиме неохайно.
  • За необхідністю сорочку можна заправити або носити навипуск залежно від стилю та ситуації.
  • Зверніть увагу на тканину та догляд за сорочкою, щоб вона довго зберігала свій зовнішній вигляд.

Модні сорочки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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