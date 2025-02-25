Топ-7 порід собак, які найчастіше тікають від господарів: як цього уникнути

Чому собаки втікають?

Причини можуть бути різноманітними - від природної цікавості та високої енергійності до недостатнього фізичного навантаження та нудьги. Можливо, варто переглянути його розклад прогулянок та фізичного навантаження, ігор.

Хаскі

Сибірські хаскі - бунтарі й великі шанувальники свободи. Це незалежні собаки, які прагнуть до пригод. І саме через це - вони часто тікають від господарів, а буває, що й губляться. Будьте особливо уважні з цією породою, оскільки вони знаходять шлях для втечі навіть при закритих дверях та хвіртках.

Басенджі

Впертий характер та незалежність - ось відмінні риси басенджі. Вони погано піддаються дресируванню і при кожній нагоді показують власнику, що вільні, як вітер у полі. Якщо вони відчувають, що їх нічого не обмежує - все, шукайте вже їх за пару кілометрів, де вони досліджують територію.

Джек-рассел-тер'єр

Ці маленькі енергійні собачки відомі своєю допитливістю. Вони обожнюють досліджувати околиці, що іноді призводить до несподіваних втеч.

Бігль

Природний нюх та інстинкт мислився змушують біглів постійно шукати пригоди за межами квартири чи двору.

Бордер-коллі

Ця порода славиться високим рівнем інтелекту та активності, що, на жаль, іноді виражається у бажанні самостійно вирушити у мандрівку.

Далматин

Енергійні та допитливі собаки, якім дуже подобається досліджувати нові місця. Якщо власник не приділяє належної уваги фізичним навантаженням, вони можуть втікати, щоб задовільнити потребу в активності. І майте на увазі - ці собаки дуже розумні та навіть хитрі.

Грейхаунд

Грейхаунд - найшвидші собаки у світі і їх бажання бути в русі може стати справжнім викликом для господаря. Вони можуть втекти за лічені секунди й шансів їх наздогнати нема. А до втеч вони схильні через свою прагнення до свободи та швидкості.

Що робити господарям з собаками-втікачами

Обирайте надійне спорядження. Повідець, шлейка або ошийник мають забезпечити надійну фіксацію тварини. Найчастіше собаки просто вислизають з них та тікають.

Фізична активність. Щоб знизити ризик втечі, ваш пес має отримувати регулярні прогулянки, тренування, навантаження та просто вибігатися - це необхідно для витрати енергії.

Безпечні зони. Створіть для собаки закриті та безпечні простори, звідки вона не зможе втекти.

Чіткій контроль. На прогулянках слідкуйте за улюбленцем і не дозволяйте йому навіть на мить залишитися без нагляду.

Навчання та тренування. Послідовне навчання допомагає контролювати поведінку собаки та створює міцний зв'язок з господарем.