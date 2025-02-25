Топ-7 пород собак, которые чаще всего убегают от хозяев: как этого избежать

Почему собаки убегают?

Причины могут быть разнообразными - от природного любопытства и высокой энергичности до недостаточной физической нагрузки и скуки. Возможно, стоит пересмотреть ее расписание прогулок и физической нагрузки, игр.

Хаски

Сибирские хаски - бунтари и большие поклонники свободы. Это независимые собаки, которые стремятся к приключениям. И именно поэтому - они часто убегают от хозяев, а бывает, что и теряются. Будьте особенно внимательны с этой породой, поскольку они находят путь для побега даже при закрытых дверях и калитках.

Басенджи

Упрямый характер и независимость - вот отличительные черты басенджи. Они плохо поддаются дрессировке и при каждой возможности показывают владельцу, что свободны, как ветер в поле. Если они чувствуют, что их ничего не ограничивает - все, ищите уже их за пару километров, где они исследуют территорию.

Джек-рассел-терьер

Эти маленькие энергичные собачки известны своей любознательностью. Они обожают исследовать окрестности, что иногда приводит к неожиданным побегам.

Бигль

Природный нюх и инстинкт охоты заставляют биглей постоянно искать приключения за пределами квартиры или двора.

Бордер-колли

Эта порода славится высоким уровнем интеллекта и активности, что, к сожалению, иногда выражается в желании самостоятельно отправиться в путешествие.

Далматин

Энергичные и любознательные собаки, которым очень нравится исследовать новые места. Если владелец не уделяет должного внимания физическим нагрузкам, они могут убегать, чтобы удовлетворить потребность в активности. И имейте в виду - эти собаки очень умные и даже хитрые.

Грейхаунд

Грейхаунд - самые быстрые собаки в мире и их желание быть в движении может стать настоящим вызовом для хозяина. Они могут убежать за считанные секунды и шансов их догнать нет. А к побегам они склонны из-за своего стремления к свободе и скорости.

Что делать хозяевам с собаками-беглецами

Выбирайте надежное снаряжение. Поводок, шлейка или ошейник должны обеспечить надежную фиксацию животного. Чаще всего собаки просто выскальзывают из них и убегают.

Физическая активность. Чтобы снизить риск побега, ваш пес должен получать регулярные прогулки, тренировки, нагрузки и просто выбегаться - это необходимо для расхода энергии.

Безопасные зоны. Создайте для собаки закрытые и безопасные пространства, откуда она не сможет убежать.

Четкий контроль. На прогулках следите за питомцем и не позволяйте ему даже на мгновение остаться без присмотра.

Обучение и тренировки. Последовательное обучение помогает контролировать поведение собаки и создает прочную связь с хозяином.