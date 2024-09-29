Які слова з російської мови ми плутаємо з українськими: запам'ятайте, щоб не помилятися

Заказати - заборонити. Це слово означає не замовлення товарів, а заборону на щось. Наприклад: дієтологиня заказала мені їсти шоколад.

Луна - відгомін. Це відбиття звукових коливань від перешкоди. А серед нічного неба ми бачимо не Луну, а Місяць.

Питати - запитувати. Українською ми ставимо питання та чекаємо на відповідь. А от на росії це слово означає "катувати".

Ґречний - ввічливий та чемний. Нічого спільного з гречкою це слово не має.

Пильний - дуже уважний. А от російською це слово означає "вкритий пилом".

Смутний - сумний. Російською це слово означає "неясний" або "сумнівний"

Термін - має багато значень. Ми вживаємо його для позначення відрізка часу, наприклад: термін придатності, термін подання заяви тощо.

Молодий або молода - в українській мові це слово використовується не лише для означення віку. Також, воно використовується, щоб назвати подружжя, яке нещодавно побралося.

Шар - речовина, що суцільною масою вкриває щось або когось. В російській мові це слово означає куля.

Уродливий - красивий. Російською це огидний чи негарний.

Запам'ятати - закарбувати в пам'яті, а от в російській мові це означає забути (запамятовать).

Баня - опуклий дах, який має форму півкулі. А от в російській мові так називається лазня.

Рожа - народна назва мальв або назва хвороби ніг, яка виявляється сильним почервонінням. Російською це морда чи пика.

Краватка - зав'язується поверх комірця сорочки, а в російській мові це зменшено-пестливе до слова ліжечко.

Неділя - сьомий день тижня, а не весь тиждень, як в російській мові.