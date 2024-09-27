Діалектичні українські слова, значення яких ви точно не знаєте: вони вас здивують та насмішать

Чи знаєте ви всі значення слів та виразів зі свого рідного краю? Українська мова багата на діалекти, які можуть здивувати навіть найобізнаніших мовців.

Які діалектичні слова можуть урізноманітнити ваше мовлення, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Єдині .

Бабульки - "бульбашки на воді під час дощу" або "плоди картоплі з насінням". Ви могли б подумати про бабусь на лавочці біля під'їзду, проте ні, у гуцульського діалекту є зовсім інші визначення цього слова.

Бігун - ми звикли до того, що так називають чоловіка, що біжить. Проте на Одещині так називають стержень, на який навішують ворота або двері. А бігункою називають діарею чи свинку, якій півроку.

Блуд вчипивсі - людина, яка заблукала. Може здатись, що гуцули говорять про венеричні хвороби, проте ні, вони мають на увазі, що якась нечисть заплутала людину, тому вона заблукала.

Прати у вагонах - Перше, що спадає на думку, то це те, що хтось пере у потязі. Але, так на Одещині називають корито. А вагонцями - глибоку тарілочку для перших справ.

Вовк - захворювання прямої кишки на Гуцульщині або осердя кавуна на Одещині. Навіть у такого звичайного слова є діалектичні значення в інших регіонах.

Галька - нижня спідниця з мереживом. Чуючи це слово, в голові з'являється картинка дрібних камінців на березі моря. А на Львівщині це назва елемента одягу.

Говорити пустої - вживати нецензурну лексику. Можна подумати, що це описує людину, яка говорить щось безглузде, проте, гуцули кажуть так про непристойні слова.

Груба людина - грубою людиною можна назвати не тільки невиховану та різку людину, а ще й вагітну жінку.

Дирун - окунь. Спочатку може здатися, що це слово дерун написане з помилкою, але насправді так в Одеській області називають рибу окунь.

Добро - гаразд або достатньо. Добро, це не тільки те, що ми звикли називати добром. Для Львівщини це ще й позначення, що чогось вдосталь або слово, щоб висловити згоду зі співрозмовником.

Котик - щиколотка. Ви можете знати багато значень слова котик, проте точно не знали гуцульського означення частини ноги.

Підбивати - заправляти (салат, борщ). Ви могли знати безпосереднє значення цього слова, проте не знати Львівського означення.

Піший - кущовий. Ми звикли до значення "той, хто ходить пішки", проте на Львівщині кущову квасолю називають "піша фасоль". А на Бойківщині "піший віз" це дерев'яний віз із драбинками.

Розсіл, росіл - бульйон. Ми звикли до того, що так називають розчин, яким заливають овочі для маринування або консервації. Проте, так кажуть не у всіх регіонах України.