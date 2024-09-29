Какие слова из русского языка мы путаем с украинскими: запомните, чтобы не ошибаться

Заказати - заборонити. Это слово означает не заказ товаров, а запрет на что-либо. К примеру: диєтологіня заказала мені їсти шоколад.

Луна - відгомін. Это отражение звуковых колебаний от помехи. А среди ночного неба мы видим не Луну, а "Місяць"

Питати - запитувати. По-украински мы ставим вопрос и ждем ответа. А вот на россии это слово означает "катувати".

Ґречний - ввічливий та чемний. Ничего общего с гречкой у этого слова нет.

Пильний - дуже уважний. А вот на русском это слово означает "пыльный".

Смутний - сумний. На русском это слово означает "неясный" или "сомнительный"

Термін - має багато значень. Мы используем его для обозначения отрезка времени, например: термін придатності, термін подання заяви тощо.

Молодий або молода - в украинском языке это слово используется не только для определения возраста. Также, оно используется, чтобы назвать супругов, которые недавно поженились.

Шар - вещество, сплошной массой покрывающее что-то или кого-то. В русском языке это слово означает мяч.

Уродливий - красивий. На русском это отвратительный или некрасивый.

Запам'ятати - запечатлеть в памяти, а вот в русском языке это означает забыть (запамятовать).

Баня - выпуклая крыша, имеющая форму полушария. А вот в русском языке так называется баня.

Рожа - народное название мальв или название болезни ног, проявляющееся сильным покраснением. На русском это морда или рожа.

Краватка - завязывается поверх воротничка рубашки, а в русском языке это уменьшенно-ласкающая к слову кроватка.

Неділя - седьмой день недели, а не вся неделя, как в русском языке.