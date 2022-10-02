Які симптоми ігнорувати не можна: у цих випадках потрібно негайно до лікаря

Деякі ознаки погіршення самопочуття не завжди викликають серйозні побоювання. І люди не поспішають звертатися за консультацією до лікаря. Однак, такі симптоми можуть говорити про розвиток небезпечних станів.

Лікар сімейної медицини Марія Вороненко у своєму Telegram-каналі назвала шість симптомів, при яких потрібно звернутися до лікаря якнайшвидше.

Втрата ваги без причини

Схуднення без особливих зусиль зазвичай звучить як мрія. Але насправді така втрата ваги може сигналізувати про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Якщо ви за короткий проміжок часу (від 6 до 12 місяців) втратили понад 4 кг або понад 5% своєї ваги, потрібно проконсультуватися з лікарем.

Якщо ж втрата ваги без зусиль відбувається дуже швидко (понад 2-3 кг на місяць), то потрібна негайна консультація лікаря.

Підвищена температура тіла

Нормальна температура тіла у здорової людини – 36,6 градуса. У деяких випадках температура тіла може бути трохи вищою - до 36,8 -36,9 градуса. Також може спостерігатись підвищена температура тіла у жінок у періоди критичних днів.

Однак, якщо температура тіла вище норми тримається постійно і це не є наслідком вірусної інфекції, застуди чи інших захворювань – негайно зверніться до лікаря, оскільки це може сигналізувати про приховану інфекцію.

Задишка

При ожирінні, перепадах температури та при фізичному навантаженні задишка може проявлятися регулярно.

Однак якщо задишка з'являється без якихось видимих причин, це може бути сигналом про якусь патологію. Отже, необхідна консультація лікаря якнайшвидше.

Збої у роботі кишечника

Вам знадобиться консультація з лікарем, якщо ви помітили такі симптоми:

Чорні випорожнення або з домішками крові

Постійна діарея чи запор

Незрозумілі позиви до дефекації

Відчуття ситості від малої кількості їжі

Якщо раніше ви з'їдали нормальну порцію їжі й це призводило до ситості, а зараз ви можете насититися одним шматочком – це привід для занепокоєння.

Медики називають такий симптом "раннє насичення" і воно може супроводжуватися нудотою, блюванням, здуттям живота та втратою маси тіла. І звернутися до лікаря потрібно якнайшвидше.

Спалах світла в очах

Яскраві плями чи спалахи світла в очах іноді вказують на напад мігрені. Однак якщо у вас немає головного болю, а такі симптоми повторюються – це може вказувати на відшарування сітківки. Потрібна негайна консультація лікаря.