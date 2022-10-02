Какие симптомы игнорировать нельзя: в этих случаях нужно немедленно к врачу

Некоторые признаки ухудшения самочувствия не всегда вызывают серьезные опасения. И люди не торопятся обращаться за консультацией к врачу. Однако такие симптомы могут говорить о развитии опасных состояний.

Врач семейной медицины Мария Вороненко в своем Telegram-канале назвала шесть симптомов, при которых нужно обратиться к врачу как можно быстрее.

Потеря веса без причины

Похудение без особых усилий обычно звучит как мечта. Но на самом деле такая потеря веса может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Если вы за короткий промежуток времени (от 6 до 12 месяцев) потеряли более 4 кг или более 5% своего веса, то нужно проконсультироваться с врачом.

Если же потеря веса без усилий происходит очень быстро (более 2-3 кг за месяц), то нужна немедленная консультация у врача.

Повышенная температура тела

Нормальная температура тела у здорового человека - 36,6 градусов. В некоторых случаях температура тела может быть немного выше - до 36,8 -36,9 градусов. Также может наблюдаться повышенная температура тела у женщин в периоды критических дней.

Однако, если температура тела выше нормы держится постоянно и это не является последствием вирусной инфекции, простуды или других заболеваний - немедленно обратитесь к врачу, так как это может сигнализировать о скрытой инфекции.

Одышка

При ожирении, перепадах температуры и при физической нагрузке одышка может проявляться регулярно.

Однако если одышка появляется без каких-то видимых причин, то это может быть сигналом о какой-то патологии. А значит, необходима консультация врача как можно быстрее.

Сбои в работе кишечника

Вам понадобится консультация с врачом, если вы заметили у себя такие симптомы:

Черные испражнения или с примесями крови

Постоянная диарея или запор

Непонятные позывы к дефекации

Ощущение сытости от малого количества пищи

Если ранее вы съедали нормальную порцию пищи и это приводило к сытости, а сейчас вы можете насытиться одним кусочком - это повод для беспокойства.

Медики называют такой симптом "раннее насыщение" и оно может сопровождаться тошнотой, рвотой, вздутием живота и потерей массы тела. И обратиться к врачу нужно как можно быстрее.

Вспышки света в глазах

Яркие пятна или вспышки света в глазах иногда указывают на приступ мигрени. Однако если у вас нет головной боли, а такие симптомы повторяются - это может указывать на отслаивание сетчатки. Нужна немедленная консультация у врача.