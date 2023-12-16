Які штрафи можна отримати за незаконно зрубану ялинку: названо суми

Чим ближче новорічні свята за календарем, тим частішають випадки незаконного вирубування дерев. Особливо це стосується, звісно, ялинок і сосен. Проте за такі дії в Україні передбачено покарання.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис КО "Київзеленбуд" у Facebook.
Штрафи за вирубування дерев
У Києві почали проводити обробку хвойних дерев у зелених зонах, аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами. Для рослин ці речовини безпечні, проте в теплому приміщенні виділяють неприємний запах.
Оброблені хвойні дерева завжди позначають попереджувальними табличками.
Однак серед інших покарань передбачені й штрафи, розмір яких залежить від величини та місця зеленого насадження:
у лісах - від 759 до 3 432 гривень
у межах міста та інших населених пунктів - від 1 152 до 1 852 гривень
у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 11 495 до 52 311 гривень
Де взяти ялинку законно
У Києві до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.
Голосіївський район:
вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
вул. Самійла Кішки, 5
вул. Степана Рудницького, 6-А
вул. Васильківська, 8
пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
просп. Академіка Глушкова, 22-Б, 31-А
вул. Метрологічна, 19
вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський")
Дарницький район:
вул. Архітектора Вербицького, 16
вул. Братства тарасівців, 9
вул. Єлизавети Чавдар, 1, 13
вул. Здолбунівська, 2
вул. Михайла Драгоманова, 14
просп. Петра Григоренка, 9, 26, 41-43
вул. Ялтинська, 5-А, 5-Б
вул. Олени Пчілки, 2
вул. Олександра Мішуги, 2
перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка
Харківське шосе, 57
вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")