Які штрафи можна отримати за незаконно зрубану ялинку: названо суми

Штрафи за вирубування дерев

У Києві почали проводити обробку хвойних дерев у зелених зонах, аби запобігти випадкам вандалізму перед новорічними святами. Для рослин ці речовини безпечні, проте в теплому приміщенні виділяють неприємний запах.

Оброблені хвойні дерева завжди позначають попереджувальними табличками.

Однак серед інших покарань передбачені й штрафи, розмір яких залежить від величини та місця зеленого насадження:

у лісах - від 759 до 3 432 гривень

у межах міста та інших населених пунктів - від 1 152 до 1 852 гривень

у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду - від 11 495 до 52 311 гривень

Де взяти ялинку законно

У Києві до самого Нового року в столиці працюватимуть святкові ярмарки з ялинками та іграшками.

Голосіївський район:

вул. Антоновича, 115 і перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича

вул. Самійла Кішки, 5

вул. Степана Рудницького, 6-А

вул. Васильківська, 8

пров. Руслана Лужевського, 1 (дві локації)

вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")

просп. Академіка Глушкова, 22-Б, 31-А

вул. Метрологічна, 19

вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торговельного майданчика "Феофанівський")

Дарницький район:

вул. Архітектора Вербицького, 16

вул. Братства тарасівців, 9

вул. Єлизавети Чавдар, 1, 13

вул. Здолбунівська, 2

вул. Михайла Драгоманова, 14

просп. Петра Григоренка, 9, 26, 41-43

вул. Ялтинська, 5-А, 5-Б

вул. Олени Пчілки, 2

вул. Олександра Мішуги, 2

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової

перетин вул. Анни Ахматової та просп. Григоренка

Харківське шосе, 57

вул. Срібнокільська, 5-Б (з’їзд із просп. Григоренка та просп. Миколи Бажана - станція метро "Позняки")

вул. Срібнокільська, 13

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")

вул. Бориса Гмирі, 1

Деснянський район:

вул. Каштанова, 7

вул. Рональда Рейгана, 2, 4, 8, 21

просп. Червоної Калини, 2, 6, 15, 26, 40, 42, 44, 47, 60/10, 75/2, 97

вул. Оноре де Бальзака, 60, 96

вул. Радунська, 3, 26/1

вул. Милославська, 10-А

вул. Миколи Закревського, 61/2

вул. Електротехнічна, 2, 4, 6, 8

вул. Миропільська, 2

вул. Шолом-Алейхема, 10-А, 17

вул. Мілютенка, 34 (розподільча смуга)

просп. Лісовий, 28/41, 39, 16;

станція метро "Лісова" (вул. Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станція метро "Чернігівська"

Дніпровський район:

бульв. Ігоря Шамо, 2/7

вул. Андрія Малишка, 4-А

вул. Івана Миколайчука, 9

вул. Миропільська, 25

вул. Райдужна, 4

вул. Юрія Шумського, 1

просп. Павла Тичини, 7

просп. Соборності, 2/1

перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського

перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського

Оболонський район:

вул. Дніпроводська, 1

вул. Зої Гайдай, 2

пл. Петропавлівська, 2

просп. Володимира Івасюка, 27-Б, 46

вул. Семена Скляренка, 17

вул. Ярослава Івашкевича, 6/8А

просп. Оболонський, 1-Б, 52-А, 45/28

вул. Героїв Дніпра, 30, 32, 41

вул. Йорданська, 17

вул. Героїв полку "Азов", 3, 12, 34

вул. Олександра Архипенка, 6-А

площа Оболонська, 6 (дві локації)

просп. Литовський, 2

просп. Маршала Рокоссовського, 3/4

Печерський район:

бульв. Миколи Міхновського, 25, 30/1

вул. Велика Васильківська, 107

Подільський район:

вул. Верхній Вал, 16 (три локації)

вул. Вишгородська, 21/6, 45 (біля магазина "Варус")

вул. Івана Виговського, 18

вул. Світлицького, 23, 30/20

просп. Василя Порика, 2, 5 (розподільча смуга);

просп. Василя Порика, 13

вул. Наталії Ужвій, 12

просп. Правди, 12-А (біля магазина "АТБ"), 45, 47, 58 (ТЦ "Орнамент"), 66 (дві локації)

просп. Свободи, 2, 28

просп. Георгія Гонгадзе, 20

вул. Кирилівська, 122

вул. Тираспольська, 49

вул. Межигірська - ріг вул. Верхній Вал (розподільча смуга)

вул. Сергія Данченка, 1

Святошинський район:

бульв. Кольцова, 13, 14-Л, 15

вул. Зодчих, 2/58, 46, 62

вул. Ірпінська, 76-80

вул. Сім'ї Стешенків, 7

вул. Василя Стуса, 20

вул. Академіка Булаховського, 30

ріг вул. Академіка Єфремова та просп. Палладіна (розподільча смуга)

перетин вулиць Підлісної та Генерала Наумова

Солом'янський район:

вул. Митрополита Василя Липківського, 3

бульв. Чоколівський, 20

бульв. Чоколівський, 19-21

просп. Повітрофлотський, 18/2

вул. Солом'янська, 39

Шевченківський район: