Какие штрафы можно получить за незаконно срубленную елку: названы суммы

Чем ближе новогодние праздники по календарю, тем учащаются случаи незаконной вырубки деревьев. Особенно это касается, конечно, елок и сосен. Однако за такие действия в Украине предусмотрено наказание.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост КО "Киевзеленстрой" в Facebook.
Штрафы за вырубку деревьев
В Киеве начали проводить обработку хвойных деревьев в зеленых зонах, чтобы предотвратить случаи вандализма перед новогодними праздниками. Для растений эти вещества неопасны, но в теплом помещении выделяют противный запах.
Обработанные хвойные деревья всегда обозначают предупредительными табличками.
Однако среди других наказаний предусмотрены и штрафы, размер которых зависит от величины и места зеленого насаждения:
в лесах - от 759 до 3 432 гривен
в пределах города и других населенных пунктов - от 1 152 до 1 852 гривен
в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 11 495 до 52 311 гривен
Где взять елку законно
В Киеве до Нового года в столице будут работать праздничные ярмарки с елками и игрушками.
Голосеевский район:
ул. Антоновича, 115 и пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
ул. Самойла Кошки, 5
ул. Степана Рудницкого, 6-А
ул. Васильковская, 8
пров. Руслана Лужевского, 1 (две локации)
ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
просп. Академика Глушкова, 22-Б, 31-А
ул. Метрологическая, 19
ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофановский")
Дарницкий район:
ул. Архитектора Вербицкого, 16
ул. Братства тарасовцев, 9
ул. Елизаветы Чавдар, 1, 13
ул. Здолбуновская, 2
ул. Михаила Драгоманова, 14
просп. Петра Григоренко, 9, 26, 41-43
ул. Ялтинская, 5-А, 5-Б
ул. Елены Пчелки, 2
ул. Александра Мишуги, 2
пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Григоренко
Харьковское шоссе, 57
ул. Срибнокильская, 5-Б (съезд с просп. Григоренко и просп. Николая Бажана - станция метро "Позняки")