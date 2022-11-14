Какие ежедневные привычки помогут снизить риск рака: врач поделился советами

Изменить генетические факторы, которые тоже могут обуславливать появление рака, невозможно, а уменьшить влияние канцерогенов и исключить факторы риска вполне по силам каждого человека.

Каждый год в мире от рака умирает 10 миллионов человек. Но около 30-50% онкологических заболеваний можно предупредить.

Семейный врач Владимир Голокоз на своей странице в Instagram рассказывает, что поможет снизить риск рака.

Что такое онкология?

Известно, что для эффективной борьбы с врагом его нужно знать в лицо. Поэтому для того, чтобы предотвращать онкологию, следует точно понимать, что это такое.

Врач объясняет, что наши клетки имеют свой жизненный цикл, по которому они появляются, размножаются, умирают. Когда клетка поражена раком, этот цикл нарушен. Они не погибают, а напротив больше размножаются. Так образуются злокачественные раковые опухоли.

Возможно, вы удивитесь, однако каждый день в организме человека образуются миллионы раковых клеток, но есть механизмы, которые способны его выявить и нейтрализовать.

Онкология может обойти этот механизм, в результате чего иммунная система не распознает клетки как чужеродные. Поэтому рак возникает из-за сбоя иммунных реакций.

Что поможет снизить риск рака?

Витамин D

По словам врача, этот витамин играет важнейшую роль в нашей иммунной системе. Его достаточный уровень в крови регулирует процессы метаболизма минералов в костях, распределения клеток и получения ими определенного типа.

"К сожалению, из еды и солнца его получать сложно. Большинству людей лучше принимать витамин D в добавках", - говорит специалист. Минимальная доза составляет 1000 МЕ, но перед приемом лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализ на уровень витамина в крови.

Силовые тренировки

О пользе спорта и физических нагрузок и говорить нечего. Исследования подтверждают, что регулярные тренировки снижают риск развития рака и других заболеваний еще на начальных стадиях.

Ученые не имеют однозначного вывода, что именно в спорте так влияет на онкологию. Однако среди возможных гипотез есть повышение чувствительности к инсулину, уменьшение жировых отложений, борьба с воспалениями с помощью повышенного уровня миокина или сочетание всех факторов.

Однако, отмечает врач, эти тренировки не должны быть утомительными и вредить здоровью.

Спорт снижает риск онкологии на 25-40% (фото: Freepik)

Полифенолы из темных ягод

Полифенол управляет различными действиями в жизненном цикле клеток. Среди них регулирует их рост и размножение. Соответственно, чем больше полифенола в организме, тем больше вероятность, что он не даст размножиться злокачественным образованиям.

Поэтому врач Голокоз обязательно советует добавлять в рацион голубику, ежевику, шиповник и чернику.

Куркума

Ряд исследований показал, что куркумин обладает противораковыми свойствами и способен убивать раковые клетки, а также препятствовать их дальнейшему росту. Особенно эффективным он оказался против рака молочной железы, рака кишечника, рака желудка и рака кожи.

Куркума также содержит полифенол подобно ягодам (фото: Freepik)



Удалите факторы риска

К сожалению, состояние окружающей среды, постоянные стрессы и жизнь в мегаполисах значительно повышает риск заболевания раком. Эти факторы невозможно выбросить, ведь это наша реальность, но их можно нивелировать.

Следите за своим питанием, старайтесь не курить и не употреблять алкоголь. К примеру, ежедневное употребление переработанного мяса повышает риск рака на 18%, а курение - на 2500%.