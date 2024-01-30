Які щеплення потрібно повторно зробити всім дорослим: перелік від МОЗ

Лікарі розробили календар щеплень, за яким можна орієнтуватися які вакцини потрібно зробити дітям. Проте деякі щеплення дорослим також потрібно робити та вчасно "оновлювати".
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.
"Війна, скупчення людей, підвищений ризик отримати травму/поранення - усе це збільшує можливість інфікуватись та є додатковою причиною не пропускати планові щеплення як дітям, так і дорослим", - наголошують у МОЗ.
За їхніми даними, у 2023 році в Україні зафіксовано випадок смерті від дифтерії. Вакцинація від цього захворювання входить до Календаря профілактичних щеплень. Ось, чому важливо вчасно їх оновлювати.
Ці щеплення дорослим потрібно робити повторно:
Відповідно до календаря профілактичної вакцинації дітям потрібно проводити такі профілактичні щеплення:
Лише від туберкульозу вакцину роблять раз на життя - протягом перших три-п'ять діб життя дитини.
Раніше ми розповідали, кому обов'язково потрібно вакцинуватися від грипу.
Читайте також, навіщо робити щеплення, якщо вакцина не гарантує захист від зараження.