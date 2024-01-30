Какие прививки нужно повторно сделать всем взрослым: список от Минздрава

Врачи разработали календарь прививок, по которому можно ориентироваться, какие вакцины нужно сделать детям. Однако некоторые прививки взрослым также нужно делать и своевременно "обновлять".
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на официальной странице Минздрава в Facebook.
"Война, скопление людей, повышенный риск получить травму/ранение - все это увеличивает возможность инфицироваться и является дополнительной причиной не пропускать плановые прививки как детям, так и взрослым", - отмечают в Минздраве.
По их данным, в 2023 году в Украине зафиксирован случай смерти от дифтерии. Вакцинация от этого заболевания входит в Календарь профилактических прививок. Вот почему важно своевременно их обновлять.
Эти прививки взрослым нужно делать повторно:
Согласно календарю профилактической вакцинации детям нужно проводить следующие профилактические прививки:
Только от туберкулеза вакцину делают раз в жизнь - в течение первых трех-пяти суток жизни ребенка.
Раньше мы рассказывали, кому обязательно нужно вакцинироваться от гриппа.
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