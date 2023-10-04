Які рослини не варто ставити на балконі: можуть зачахнути або сильно заважати

Домашні квіти та рослини радують очі, насичують приміщення киснем і можуть берегти ваш будинок та ваше здоров'я. Зазвичай горщики з рослинами ставлять на вікнах, на балконі чи книжкових полицях. І багато хто робить стандартну помилку - виставляють рослини на балкон, щоб створити там зелений куточок. Деякі квіти там швидко гинуть.
Які рослини не можна тримати на балконі, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Sante.
Якщо ваш балкон виходить на південну сторону, то надмірне сонячне світло може зашкодити крихким рослинам, таким як камелія. Золоте правило - сонячне світло не повинно бути спрямоване на листя. Для цієї рослини відмінно підійде затінене і приміщення, що провітрюється.
Ще один нюанс - протяги та вітер. Якщо вони сильні та часті, то це може завдати непоправної шкоди вашим квітам.
Камелію не можна ставити на балконі (фото: pixabay.com)
Цим чудовим квітам потрібне світло, але знову ж таки - не прямі сонячні промені. І цій квітці життя на свіжому повітрі не дуже підходить. Найкраще ставити орхідею біля вікна, захистивши шторами.
Орхідея на балконі може загинути (фото: pixabay.com)
Серед рослин, які не варто ставити на балконі, є зимовий кактус. Він любить прохолодну температуру, для нього +10 - нормальне середовище. Але він не переносить сонячного проміння.
У кімнатах для такого кактуса також потрібно ретельно підбирати місце, оскільки будь-яке джерело тепла поблизу може його занапастити.
Кактусам балкон припаде не до смаку (фото: pixabay.com)
Здавалося б, величезному горщику з великою рослиною місце на балконі. Але, на жаль, далеко не всі такі квіти можна там поставити. По-перше, великий горщик тут же "з'їсть" простір на вашому балконі.
По-друге, серед великих рослин також є багато таких, яким прямі сонячні промені, вітер чи холод категорично протипоказані.
Великі горщики із квітами на балкон краще не ставити (фото: pixabay.com)
Розмістити таку рослину на балконі здається чудовою ідеєю. Особливо якщо це декоративна рослина. Але вони мають властивість досить швидко розростатися і можуть швидко залишити межі вашої квартири та пробратися до сусідів, які можуть бути не в захваті від непроханого гостя.
Кучеряві рослини можуть від вас "втекти" до сусідів (фото: pixabay.com)
Тут рекомендація щодо вашої особистої безпеки. У невеликому просторі на балконі ризик уколотись об шипи зростає в рази. Тому варто добре продумати розміщення такої квітки або відмовитися від такого "вихованця".
Рослини з колючками та шипами можуть вам заважати на балконі (фото: pixabay.com)
До речі, ми писали про те, які квіти у вашому будинку стоятимуть дуже довго.
А ще розповідали, що категорично не можна робити з орхідеєю.