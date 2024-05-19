Які рослини потрібно терміново обрізати. Встигніть до кінця травня

Які рослини потрібно обрізати в травні

До кінця весни не забудьте приділити час двом рослинам. Експерт із садівництва Монті Дон зазначає, що це обов'язково потрібно зробити, якщо ви хочете побачити багато квітів наступного року.

І перша рослина, яку потрібно обрізати - тюльпан. Нині їхні квіти вже зів'яли, але багато хто просто залишив їх на клумбі. Хоча насправді ж тюльпани теж потрібно обрізати, при цьому слід дотримуватися певних правил.

Не відламуйте та не зривайте висушені квіти та верхівку тюльпанів. Їх потрібно обережно зрізати секатором. До того ж не варто різати стебла й листи, це лише нашкодить рослині.

Чи правда, що тюльпани потрібно обрізати (ілюстрація: freepik.com)

Ще одна рослина, яка потребує вашого догляду, це клематис. Зазвичай квітки на ньому з'являються влітку, але є і ранні види, йдеться саме про них.

Коли клематис повністю відцвітає, обрізайте усі квіти. Це потрібно робити для того, аби наступного року рослина дала ще більше барвистих пелюсток.

"Квіти формуються на всіх нових приростах, утворених з цього періоду до пізнього літа, тому, якщо ви обрізаєте їх значно пізніше, ви видалите потенційні квіти, які зацвітуть наступної весни", - вважає експерт.