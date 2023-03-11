Які рослини на городі в жодному разі не можна вирощувати поруч

Цибуля, часник і горох

Виявляється, що всі види цибулі нещадно пригнічують ріст гороху. Так само шкідливий вплив на горох має й часник. Якщо ви вирощуєте цей вид бобових на своєму городі, то відмежуйте його від небажаних сусідів.

Морква - кріп, петрушка

Таке недобросусідство окутане міфами, і не обґрунтоване науково, тим не менш досвідчені городники кажуть, що що кріп та петрушка пригнічують розвиток моркви.

Тому про всяк випадок утримайтеся від щільної посадки цих рослин близько одна до одної.

Картопля - помідори - перець - баклажани

Ці рослини конфліктують через свою близьку спорідненість. Усі вони належать до сімейства пасльонових і страждають через спільні хвороби й шкідників - колорадських жуків.

Саме тому варто відмежувати їх іншою городиною.

Гострий і солодкий перець

Таке сусідство небажане через перехресне запилення. В результаті солодкий перець буде гірчити, а гіркий, навпаки, стане менш пекучим. Тож краще розмежувати ці рослини.

Капуста й виноград

Вважається, що при такому близькому сусідстві ви ризикуєте погіршити смак ягід винограду. І хоча ця пара овіяна міфами, досвід городників підказує, що разом їх краще не садити.

Перець - бобові - гарбузові культури - ягідні чагарники - полуниця

Рекомендується уникати близького сусідства цих рослин, адже вони разом страждають від грибкового захворювання - антракноза.

Нехтуючи цими рекомендаціями, ви ризикуєте побачити чорні плями та виразки на листі та стеблах.

Гірчиця - буряк, соняшник

Листова гірчиця вкрай не полюбляє висівання поруч із нею буряка. Близькість з соняшником теж може загрожувати пригніченням гірчиці.