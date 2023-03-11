Які рослини на городі в жодному разі не можна вирощувати поруч

Рослини на городі чи на тепличній грядці можуть бути примхливими до небажаного сусідства. Фахівці говорять, що є деякі пари, що негативно впливають одна на одну, і це позначається на врожайності чи смаку плодів.
Яку городину не варто садити поруч - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.
Виявляється, що всі види цибулі нещадно пригнічують ріст гороху. Так само шкідливий вплив на горох має й часник. Якщо ви вирощуєте цей вид бобових на своєму городі, то відмежуйте його від небажаних сусідів.
Таке недобросусідство окутане міфами, і не обґрунтоване науково, тим не менш досвідчені городники кажуть, що що кріп та петрушка пригнічують розвиток моркви.
Тому про всяк випадок утримайтеся від щільної посадки цих рослин близько одна до одної.
Ці рослини конфліктують через свою близьку спорідненість. Усі вони належать до сімейства пасльонових і страждають через спільні хвороби й шкідників - колорадських жуків.
Саме тому варто відмежувати їх іншою городиною.
Таке сусідство небажане через перехресне запилення. В результаті солодкий перець буде гірчити, а гіркий, навпаки, стане менш пекучим. Тож краще розмежувати ці рослини.
Вважається, що при такому близькому сусідстві ви ризикуєте погіршити смак ягід винограду. І хоча ця пара овіяна міфами, досвід городників підказує, що разом їх краще не садити.
Рекомендується уникати близького сусідства цих рослин, адже вони разом страждають від грибкового захворювання - антракноза.
Нехтуючи цими рекомендаціями, ви ризикуєте побачити чорні плями та виразки на листі та стеблах.
Листова гірчиця вкрай не полюбляє висівання поруч із нею буряка. Близькість з соняшником теж може загрожувати пригніченням гірчиці.
Раніше ми писали, які сорти буряка вважаються найсолодшими.
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