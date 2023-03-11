Какие растения на огороде ни в коем случае нельзя выращивать рядом

Лук, чеснок и горох

Оказывается, что все виды лука беспощадно угнетают рост гороха. Также вредное влияние на горох имеет и чеснок. Если вы выращиваете этот вид бобовых в своем огороде, то отграничивайте его от нежелательных соседей.

Морковь - укроп, петрушка

Такое недобрососедство окутано мифами, и не обосновано научно, тем не менее опытные огородники говорят, что укроп и петрушка угнетают развитие моркови.

Поэтому на всякий случай воздержитесь от плотной посадки этих растений близко друг к другу.

Картофель - помидоры - перец - баклажаны

Эти растения конфликтуют из-за своего близкого родства. Все они принадлежат к семейству пасленовых и страдают общими болезнями и вредителями - колорадскими жуками.

Именно поэтому следует отграничить их другими овощами.

Острый и сладкий перец

Такое соседство нежелательно из-за перекрестного опыления. В результате сладкий перец будет горчить, а горький, напротив, станет менее жгучим. Так что лучше разграничить эти растения.

Капуста и виноград

Считается, что при столь близком соседстве вы рискуете ухудшить вкус ягод винограда. И хотя эта пара овеяна мифами, опыт огородников подсказывает, что вместе их лучше не сажать.

Перец - бобовые - тыквенные культуры - ягодные кустарники - клубника

Рекомендуется избегать близкого соседства этих растений, ведь они вместе страдают грибковым заболеванием - антракнозом.

Пренебрегая этими рекомендациями, вы рискуете увидеть черные пятна и язвы на листьях и стеблях.

Горчица - свекла, подсолнечник

Листовая горчица крайне не любит посев рядом с ней свеклы. Близость с подсолнечником тоже может угрожать угнетением горчицы.