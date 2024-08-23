Какие вещи притягивают негатив? Суеверия о ванной комнате и туалете

Ванная и туалет могут стать источником отрицательной энергии в доме. Узнайте, какие вещи могут притягивать несчастье, а какие способствовать удаче.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие вещи в вашей ванной и туалете могут влиять на энергию в доме и как.

Чистота и порядок

Чистота в ванной и туалете - это не просто вопрос гигиены, но и важный аспект энергетического баланса в доме. Согласно народным приметам, если эти помещения не поддерживаются в чистоте, в семье могут возникать частые ссоры и конфликты. Беспорядки и грязь способны накапливать негативную энергию, влияющую на атмосферу в доме.

Особое внимание следует уделять воде - она должна беспрепятственно течь и не застаиваться. Заблокированные стоки или протекающие краны могут символизировать "утечку" денег и вызвать постоянные финансовые трудности. Поэтому важно регулярно проверять сантехнику во избежание негативных последствий и сохранить гармонию в доме.

Зеркало

Расположение зеркала в ванной или туалете имеет большое значение для энергетического баланса. Согласно приметам, зеркало не должно быть установлено так, чтобы человек был вынужден долго видеть свое отражение, например, во время принятия душа или сидя на унитазе.

Считается, что это может приводить к потере энергии, что в свою очередь чревато истощением и частыми заболеваниями. Для сохранения гармонии следует обдуманно подходить к выбору места для зеркала, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Цветовая гамма

Выбор цветов для ванной влияет на энергетику вашего пространства, ведь эта комната связана со стихией воды. Очень яркие цвета, особенно красно-огненной гаммы, слишком темные оттенки могут нарушить этот баланс и привести к непредвиденным и неприятным событиям в жизни. Чтобы поддерживать гармонию, следует выбирать более спокойные и светлые цвета.

Оптимальными цветами для ванной комнаты белый, пастельные оттенки, голубой, бледно-салатовый и серый. Они помогут сохранить равновесие и создать комфорт.

Геометрия также имеет значение: чем больше круглых предметов и округлых форм в ванной комнате, тем больше гармонии и изобилия вы привлечете в свою жизнь. Округлые формы способствуют плавности энергетических потоков, что оказывает положительное влияние на общее состояние и атмосферу в доме.

Ненужность

Ненужные вещи, такие как старый хлам или предметы, которыми вы давно не пользуетесь, могут создавать отрицательную энергетику в вашей ванной или санузле.

Считается, что чем больше подобных вещей накапливается, тем больше неудач и неприятностей вы притягиваете в свою жизнь. Чтобы избежать этого, важно регулярно очищать пространство от лишнего и поддерживать порядок.