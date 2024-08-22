Чому на вікнах завжди повинні висіти штори. Прикмети і забобони
Штори відіграють не лише практичну, але й символічну роль в уявленнях українців. Вірять, що колір штор і їх наявність на вашому вікні, можуть впливати на добробут та атмосферу в домі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про штори і їх пояснення.
Яку роль відіграє колір
Колір штор відіграє важливу роль у формуванні атмосфери в домі та може вплинути на життя його мешканців. Наприклад, червоні штори часто асоціюються з самотністю, тому вважається, що вони можуть призвести до відсутності партнеру і підтримки. Зелені і жовті штори можуть мати негативний вплив на фінансовий стан сім’ї, викликавши труднощі з грошима.
Штори, виготовлені з легкої тканини або які мають неприємний вигляд, можуть позбавити вас радості та щастя. Це особливо актуально для штор, які вам не подобаються або які несуть негативну енергетику. В таких випадках краще їх замінити або усунути.
Важливо також не віддавати свої штори родичам або близьким, адже це може призвести до проблем у їхньому житті. Найкраще перешити або продати такі штори, щоб уникнути можливих негативних наслідків.
Чому на вікнах завжди повинні висіти штори
Існують народні прикмети, які застерігають від сну в кімнаті без штор. Згідно з давніми віруваннями, вікно розглядається як вхід в інший світ, через який вночі можуть проникати неупокоєні душі або різні негаразди. Вірять, що відсутність штор відкриває доступ до небажаних впливів, які можуть принести в будинок різноманітні звуки і шуми, що порушують спокій мешканців.
Якщо ви зіштовхнулися з проблемою сну в кімнаті без штор, для усунення негативного впливу можна виконати спеціальний ритуал. На ніч відкрийте вікно навстіж і розмістіть кілька свічок на підвіконні. Потім запаліть церковну свічку, обійдіть усі кімнати і голосно попросіть усіх небажаних гостей залишити ваш дім.
Крім духовних пояснень, є також практичний аспект, чому важливо мати штори. У великих містах нічне світло від ліхтарів може проникати у квартиру і заважати сну. Щоб забезпечити якісний відпочинок і уникнути втоми, необхідно спати в повній темряві.
Чому не можна віддавати штори
Вважається, що віддавати штори іншим людям не можна, оскільки це може принести небажані проблеми. Штори виконують роль захисника сімейних таємниць і допомагають зберегти приватність у будинку.
Згідно з прикметами, віддаючи свої штори, можна зіткнутися з наступними неприємностями:
- Фінансові труднощі
- Плітки та чутки про членів родини
- Погіршення відносин у сім’ї.
Штори, як "очі" вашого будинку, захищають ваш особистий простір, тому їх віддача може відкрити доступ до вашого особистого життя для інших. Це може спричинити проблеми в майбутньому.
Перед тим як віддати штори, слід купити нові або почекати, поки не з'явиться можливість їх замінити. Інакше це може призвести до фінансових труднощів, зменшення доходів і збільшення витрат.
Також рекомендується міняти штори кожні два роки, оскільки протягом цього часу вони можуть накопичувати негативну енергію. Найкраще викидати або спалювати старі штори, щоб уникнути негативного впливу.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Unbeatable Blinds, Bob Vila.