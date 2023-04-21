Які речі не можна носити в гаманці, щоб не відлякати фінансову удачу: точний список

Чеки і квитанції

Касові документи, що підтверджують фінансові операції, зберігати потрібно обов'язково, але не в гаманці. Все тому, що в ньому вони створюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік, і тим самим приносять збитки.

Купюри-сувеніри

В гаманці не варто зберігати несправжні гроші, в тому числі і подарункові банкноти.

Для залучення фінансової удачі краще носити купюру номіналом в один долар, але тільки не підроблені гроші.

Фотографії

Деякі люди люблять класти у гаманець фотографії близьких їм людей. Однак, це велика помилка.

Все тому, що для акумулювання грошових потоків для гаманця необхідна тільки енергія його господаря. Чужа енергетика з фото блокуватиме фінансові потоки.

Записки і ліки

Таблетки та рецепти на ліки зберігати в гаманці з грошима не можна. Найкраще зберігати їх в сумці, адже так можна відлякати фінансову удачу.

Документи

Гаманець не найкраще місце для зберігання документів, адже вони можуть пом'ятись. Для посвідчення водія та інших документів краще завести окреме портмоне.