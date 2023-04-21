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Какие вещи нельзя носить в кошельке, чтобы не отпугнуть финансовую удачу: точный список

Что нельзя хранить в кошельке (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кошелек обладает очень странным свойством: вроде бы кладешь туда только деньги, а потом в нем уже находится много лишних вещей. А они в свою очередь отпугивают финансовый успех.

Какие вещи нельзя класть в кошелек - читайте на Styler ниже.

Чеки и квитанции

Кассовые документы, подтверждающие финансовые операции, хранить нужно обязательно, но не в кошельке. Все потому, что в нем они создают энергетический шум, блокируя финансовый поток, и тем самым приносят ущерб.

Купюры-сувениры

В кошельке не стоит хранить ложные деньги, в том числе и подарочные банкноты.

Для привлечения финансовой удачи лучше носить купюру номиналом в один доллар, но только не поддельные деньги.

Фотографии

Некоторые люди любят класть в кошелек фотографии близких им людей. Однако это большая ошибка.

Все потому, что для аккумулирования денежных потоков для кошелька необходима только энергия его хозяина. Чужая энергетика с фото будет блокировать финансовые потоки.

Записки и лекарства

Таблетки и рецепты на лекарства хранить в кошельке с деньгами нельзя. Лучше всего хранить их в сумке, ведь так можно отпугнуть финансовую удачу.

Документы

Кошелек не лучшее место для хранения документов, ведь там они могут помяться. Для водительского удостоверения и других документов лучше завести отдельный портмоне.

Ранее мы сообщали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.

Также мы писали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

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