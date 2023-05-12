Які речі не можна класти на ліжко, щоб не накоїти лиха

аші пращури вважали, що уві сні людина дуже вразлива і тому дуже дбайливо ставилися до спальної кімнати і особливо до ліжка. За прикметою, деякі речі не можна класти на ліжко, адже вони можуть негативно вплинути на ваше життя.

Голки та шпильки

Голки та шпильки на ліжку несуть енергетику розбрату. Якщо класти ці предмети на ліжко, можуть викликати постійні конфлікти і суперечки на побутовому рівні. Рекомендує взагалі не зберігати голки та шпильки у спальні.

Мертві квіти

Штучні чи засушені квіти здавна вважали джерелом мертвої енергії. Якщо їх класти на ліжко, вони спричинять невиліковні хвороби.

Подарунки померлих людей

Такі подарунки, як правило, викликають біль та тугу за померлою людиною. Тому таку енергетику не варто «пускати» до спальні, а тим паче класти на ліжко. Інакше це обернеться хворобами та невдачами.

Дзеркало

Наші предки вважали дзеркало посередником між світом живих та мертвих. Тому його не вішали у спальні, бо це віщувало тяжкі хвороби. Дзеркало на ліжку може позбавити вас здоров'я та щастя в особистому житті.

Старий одяг

Старий одяг переповнений негативною енергетикою, оскільки він вбирає її роками, захищаючи людину від зовнішнього зла. Тому старі речі предки старались не зберігати, а викидати. Особливо це стосувалось одягу, який був близько до тіла.

Ліки

Досить часто, коли людина хворіє, вона кладе ліки поруч із собою на ліжко. Народні прикмети не радять це робити, оскільки медикаменти на підсвідомому рівні асоціюються із хворобою. Ця звичка може накликати на вас енергію хвороби.

Електроприлади

Ліжко — це місце відпочинку і сну, тому не варто складати на нього ноутбуки, телефони та планшети, які асоціюються з роботою й активним життям. Це може негативно позначитися на енергетиці.