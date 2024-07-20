Що ні в якому разі не можна класти в труну: список предметів

Під час поховання покійного важливо дотримуватися певних правил, щоб уникнути порушення традицій та релігійних норм. Деякі предмети категорично заборонено класти в труну, оскільки вони можуть негативно вплинути на спокій душі померлого та його родичів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що можна і що не можна класти в труну померлого.

Що кладуть у труну за церковними канонами

Згідно з православним вченням, у труні перед похоронною церемонією мають бути певні символи віри, які допомагають душі знайти вічний спокій перед Господом. А саме:

Хрест - кладуть у ліву руку покійного.

- кладуть у ліву руку покійного. Ікона - кладуть на груди покійного, але перед похованням її потрібно буде прибрати з труни. Після похорону її відносять до церкви, а через сорок днів забирають додому.

- кладуть на груди покійного, але перед похованням її потрібно буде прибрати з труни. Після похорону її відносять до церкви, а через сорок днів забирають додому. Подушка та похоронне покривало (також називають саван) - накривають тіло до пояса.

(також називають саван) - накривають тіло до пояса. Віночок - біла пов'язка із зображеннями Спасителя, Матері Божої та Іоанна Хрестителя.

Що з речей можна покласти у труну померлого

Церква не схвалює класти особисті речі померлого в труну, оскільки вважається, що це заважає душі покійного знайти спокій. Проте, люди все ж кладуть у труну різні предмети, що належали померлому, такі як гребінці, одяг, прикраси та книги.

Окрім цього, важливим вважається покласти в труну такі речі:

Ганчірки , якими обмивали тіло.

, якими обмивали тіло. Гребінець , яким розчісували волосся.

, яким розчісували волосся. Мотузки, якими зв'язували руки.

А також усі інші предмети, за допомогою яких знімали мірки для виготовлення труни та похоронного одягу.

Чоловікам дозволяється класти в труну всі їхні медалі, нагороди та грамоти. Якщо за життя вони висловили бажання бути похованими з певними особистими речами, останню волю необхідно виконати після їхньої смерті.

Жінкам дозволено покласти улюблені прикраси, аксесуари, хустку чи капелюх. Молодих і незаміжніх дівчат традиційно одягають у весільну сукню та фату. Маленьким дівчаткам дозволено класти улюблені іграшки та одягати нову гарну сукню. Для померлих вагітних жінок у труну також можна покласти іграшки.

Які речі не можна класти в труну

Православна церква не схвалює поховання особистих речей разом з померлим, особливо тих, які мають відношення до живих людей. До таких речей належать:

Листи від близьких. Не можна класти в труну листи від тих, хто не зміг приїхати на похорон і надсилає слова скорботи. Вважається, що це може спричинити хвороби або навіть загибель того, хто написав листа.

Не можна класти в труну листи від тих, хто не зміг приїхати на похорон і надсилає слова скорботи. Вважається, що це може спричинити хвороби або навіть загибель того, хто написав листа. Фотографії живих людей. Фото, як вважається, несе на собі зв'язок з тим, хто на ньому зображений. Якщо покласти його в труну, людина на фото може сильно захворіти або навіть померти.

Фото, як вважається, несе на собі зв'язок з тим, хто на ньому зображений. Якщо покласти його в труну, людина на фото може сильно захворіти або навіть померти. Живі квіти. Вважається, що випавша з труни квітка може поширювати хвороби і смерть.

Також під час поховання покійного заборонено класти в труну обручки, гроші, годинники, малюнки та картини, сигарети та спиртні напої, зброю та мобільні телефони.

Щоб точно виконати всі релігійні приписи й уникнути покладання зайвих речей в труну, слід звернутися до священника або до ритуального дому, які допоможуть у вирішенні цього питання та нададуть усі необхідні поради.