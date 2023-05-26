Які професії матимуть попит в Україні після війни: відповіді експертів

Повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші - призупинили своє існування. Однак після війни ринок праці також зазнає певних змін.
Про те, які професії матимуть попит, - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Український економіст Роман Шеремета у коментарі сайту Happy Monday розповідає, що наразі є три важливих сектори, які будуть сприяти розвитку України в різних напрямках. Йдеться про військово-промисловий комплекс, IT-галузь, авіа- та космічну індустрію.
"Крім цього, будуть актуальними професії, пов'язані з розбудовою України. Це інженери конструкцій, дизайнери, що можуть розробляти схеми, мапи тощо. Також потрібними для відновлення України будуть фахівці з агропромисловості й розмінування. Окремо можна передбачити попит на фахівців із проєктного менеджменту", - висловлюється експерт.
Директор української девелеперської компанії Роман Ємець додає до цього переліку й такі спеціалізації:
Особливий попит прогнозують на робочі спеціальності (фото: Freepik)
Спираючись на свої прогнози та поточну ситуацію на ринку праці фахівці виділяють кілька головних вмінь і знань:
Роман Шеремета додає, що всі вищезгадані навички будуть важливими для будь-яких професій, адже зміни в Україні будуть відбуватися у співпраці із західними партнерами.
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