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Какие профессии будут пользоваться спросом в Украине после войны: ответы экспертов

Эти профессии будут популярны после войны (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Полномасштабная война в Украине повлияла на рынок труда, в результате чего одни специальности получили новую жизнь, а другие - приостановили свое существование. Однако после войны рынок труда также потерпит определенные изменения.

О том, какие профессии будут пользоваться спросом, - подробнее читайте в материале Styler.

Какие специальности и сферы будут популярны

Украинский экономист Роман Шеремета в комментарии сайту Happy Monday рассказывает, что сейчас есть три важных сектора, которые будут способствовать развитию Украины в разных направлениях. Речь идет о военно-промышленном комплексе, IT-отрасли, авиа- и космической индустрии.

"Помимо этого, будут актуальны профессии, связанные с развитием Украины. Это инженеры конструкций, дизайнеры, которые могут разрабатывать схемы, карты и т.д. Также нужны для восстановления Украины будут специалисты по агропромышленности и разминированию. Отдельно можно предусмотреть спрос на специалистов по проектному менеджменту ", - высказывается эксперт.

Директор украинской девелеперской компании Роман Емец добавляет в этот перечень и следующие специализации:

  • Медицинские работники. Война и пандемия COVID-19 подчеркнули значимость сильной медицинской системы.
  • Специалисты по экологии и природоохране. Сохранение окружающей среды и устойчивое развитие важны для Украины, особенно в контексте восстановления после войны.
  • Специалисты по международным отношениям, праву и экономике. Для восстановления экономики и международного сотрудничества Украине потребуются специалисты, которые смогут работать над переговорами, разработкой законодательства и формированием экономической политики.

Особый спрос прогнозируют на рабочие специальности (фото: Freepik)

Какие навыки будут нужны в будущем

Опираясь на свои прогнозы и текущую ситуацию на рынке труда, специалисты выделяют несколько главных умений и знаний:

  • владение английским или другими иностранными языками
  • способность работать в разных направлениях
  • готовность к постоянному обучению и развитию
  • понимание культурных отличий, особенно если вы работаете на международном рынке

Роман Шеремета добавляет, что все вышеназванные навыки будут важны для любых профессий, ведь изменения в Украине будут происходить в сотрудничестве с западными партнерами.

Раньше мы рассказывали, кто в Украине может работать дистанционно по закону.

Читайте также, на какую работу могут взять, даже если у вас нет документов.

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