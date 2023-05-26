Какие профессии будут пользоваться спросом в Украине после войны: ответы экспертов

Полномасштабная война в Украине повлияла на рынок труда, в результате чего одни специальности получили новую жизнь, а другие - приостановили свое существование. Однако после войны рынок труда также потерпит определенные изменения.
О том, какие профессии будут пользоваться спросом, - подробнее читайте в материале Styler.
Украинский экономист Роман Шеремета в комментарии сайту Happy Monday рассказывает, что сейчас есть три важных сектора, которые будут способствовать развитию Украины в разных направлениях. Речь идет о военно-промышленном комплексе, IT-отрасли, авиа- и космической индустрии.
"Помимо этого, будут актуальны профессии, связанные с развитием Украины. Это инженеры конструкций, дизайнеры, которые могут разрабатывать схемы, карты и т.д. Также нужны для восстановления Украины будут специалисты по агропромышленности и разминированию. Отдельно можно предусмотреть спрос на специалистов по проектному менеджменту ", - высказывается эксперт.
Директор украинской девелеперской компании Роман Емец добавляет в этот перечень и следующие специализации:
Особый спрос прогнозируют на рабочие специальности (фото: Freepik)
Опираясь на свои прогнозы и текущую ситуацию на рынке труда, специалисты выделяют несколько главных умений и знаний:
Роман Шеремета добавляет, что все вышеназванные навыки будут важны для любых профессий, ведь изменения в Украине будут происходить в сотрудничестве с западными партнерами.
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